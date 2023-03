Centralni izborni štab Bečića: Učešće u debati na Javnom servisu gubi svaki smisao

Podgorica, (MINA) – Učešće u debati na Javnom servisu gubi svaki smisao, s obzirom na informaciju da se predsjednički kandidati Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta, Milo Đukanović i Andrija Mandić, nijesu odazvali pozivu, kazali su iz Centralnog izbornog štaba predsjedničkog kandidata Demokrata Alekse Bečića.

Iz Centralnog izbornog štaba Bečića u saopštenju su naveli da Đukanović i Mandić planiraju u istom terminu “projektovanu međusobnu debatu na privatnim televizijama, suprotno demokratskim principima i demokratskoj kulturi”.

“Jasno je da u tim okolnostima učešće u navedenoj debati gubi svaki smisao”, navodi se u saopštenju.

Iz Centralnog izbornog štaba Bečića rekli su da igra neće proći i da su je građani prozreli.

“Fingiranju je došao kraj”, navodi se u saopštenju.

Iz Centralnog izbornog štaba Bečića rekli su da Đukanović ne može izbjeći pravo i istinsko sučeljavanje u drugom krugu.

“Bečić ga tamo časno čeka da bi pobjeda bila još slađa”, kaže se u saopštenju.

