CEMI: Izlaznost do devet sati 6,6 odsto

Podgorica, (MINA) – U drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori do devet sati glasalo je 6,6 odsto odsto birača, objavio je Centar za monitoring i istraživanje (CEMI).

Prema podacima te nevladine organizacije, u centralnom dijelu Crne Gore do devet sati glasalo je 7,6 odsto građana, sjevernom 5,6, a u južnom 5,8 odsto.

PR koorinatorka CeMI-ja Maja Bijelić saopštila je na konferenciji za novinare da je u Podgorici do devet sati biračko pravo ostvarilo 7,5 odsto birača, u Nikšiću 8,8, Baru 5,5, a u Bijelom Polju 6,2 odsto.

Kako je navela, izlaznost u prvom krugu predsjedničkih izbora 19. marta iznosila je 6,6 odsto.

Na predsjedničkim izborima 2018. godine do devet sati glasalo je 6,2 odsto, a na parlamentarnim 2020. 14,7 odsto građana.

Glasačko pravo na izborima ima 542.154 građana, a biračka mjesta otvorena su do 20 sati.

U drugom krugu izbora učestvuju kandidati Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović.

