CEDIS: Zbog nevremena problemi na elektro mreži u više gradova

Podgorica, (MINA) – Zbog jakog nevremena praćenog olujnim vjetrom koje je zahvatilo Crnu Goru, došlo je do problema na elektro mreži u nekoliko opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Kako je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici CEDIS-a, bez struje su bili Sutomore, Čanj i Đurmani, ali je napajanje uspostavljeno.

Iz kompanije su kazali da su imali prekide u napajanju strujom u dijelu opštine Zeta, Golubovcima, Ponarima i Barutani.

“Krug Titeksa i Botun su trenutno bez električne energije, kao i dio mreže za Čevo, Meterize i Rijeka Crnojevića. Imamo problema i sa napajanjem trafo reona trafostanica Bioče i Ptič”, navodi se u objavi.

Iz CEDIS-a su dodali da su pljevaljska naselja Odžak i Kosanica bez napajanja električnom energijom, kao i dio Starog aerodroma u Podgorici.

“Ekipe užurbano rade i vraćaju stanje mreže u redovno. Očekujemo uskoro stabilizaciju cijele distributivne mreže”, istakli su iz CEDIS-a.

