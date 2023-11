CDT: Što prije pokrenuti rad Odbora za izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Skupštinu i poslaničke klubove da u najkraćem roku pokrenu rad Odbora za reformu izbornog zakonodavstva.

Iz CDT-a pozvali su poslanike vlasti i opozicije da na konkretnom primjeru pokažu da se ne mire sa manjkavim i poludemokratskim izbornim procesima, već da im je prioritet izgradnja transparentnog, modernog i fer izbornog ambijenta, koji je jaka osnova za izgradnju ključnih demokratskih institucija.

„Budući da su političke opcije zastupljene u novom parlamentu u dužem vremenskom periodu, a i u toku ovog izbornog procesa, ukazivale na potrebu za korekcijama i davale konkretne predloge za promjenu izbornog sistema i zakonodavstva, smatramo da je pogodan politički trenutak za obnavljanje tog procesa“, kaže se u saopštenju.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica rekao je da krah prethodnog pokušaja izborne reforme opominje na potrebu za istinskim dijalogom i traženjem kompromisa.

On je naveo da, u tom kontekstu, zabrinjava činjenica da se u ekspozeu predsjednika Vlade Milojka Spajića izborna reforma ni ne spominje, izuzev dijela o finansiranju političkih subjekata.

Kako je kazao Koprivica, ako se uzme u obzir da o tome nije bilo riječi ni u govoru novoizabranog predsjednika Skupštine Andrije Mandića, s pravom se postavlja pitanje da li je koaliciona vlast odustala od tih suštinski važnih promjena i onoga što je gorljivo zagovarala godinama unazad.

On je naveo da u CDT-u očekuju da nesređeni birački spisak, depolitizacija izborne administracije, uvođenje otvorenih lista, strani uticaji, dezinformacije i druge važne teme, nijesu preko noći postale nebitne za poslanike Skupštine.

„Nadamo se da će nas budući potezi, prije svega predstavnika parlamentarne većine, razuvjeriti od našeg sadašnjeg utiska da su stavili, u svojim prvim nastupima, u drugi plan unapređenje ključnih demokratskih instrumenata i postulata“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zato veoma važno što prije formirati Odbor za izbornu reformu i u okviru njega otvoriti pošten i otvoren politički dijalog, analizu svih spornih pitanja i iskrenu potragu za konsenzusom koji je u skladu sa međunarodnim izbornim standardima.

„Pored dogovora poslaničkih klubova o sastavu i pravilima funkcionisanja Odbora, vjerujemo da nikad nije bila važnija i njegova puna transparentnost i inkluzivnost kroz učešće stručnjaka i organizacija koje posjeduju ekspertizu iz te oblasti“, rekao je Koprivica.

On je naveo da je CDT u publikaciji “35 preporuka za izbornu reformu”, koju su objavili u julu ove godine, dao svoju viziju osnovnih pravaca za promjenu seta zakona koji se, na direktan ili indirektan način, tiču izbornog procesa.

„Preporuke su proizvod višedecenijskog rada CDT-a na projektima posmatranja izbora u Crnoj Gori, ali i našeg iskustva u radu odbora za izbornu reformu koji su formirani 2013, 2018. i 2021. godine, a u kojima smo bili članovi bez prava glasa, kao jedina organizacija civilnog društva koja je konstantno bila dio tog procesa“, kaže se u saopštenju.

U CDT-u, kako je naveo Koprivica, smatraju da je krajnje vrijeme da se makar dio tih preporuka usvoji.

On je poručio da bi u novim političkim okolnostima morala postojati i politička potreba i politička volja svih relevantnih subjekata koji su zastupljeni u Skupštini da se taj proces konačno finalizira.

Prema riječima Koprivice, potrebno je blagovremeno ispuniti tu važnu potrebu i uslov demokratizacije društva, ali i obavezu na putu ka Evropskoj uniji.

„Nije ništa manje važno i ispunjenje javnih obećanja, koja su politički subjekti davali građanima u dužem vremenskom periodu“, navodi se u saopštenju.

