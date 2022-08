Carević podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik budvanske Opštine Marko Carević podnio je ostavku na tu funkciju.

To je Vijestima potvrđeno u opštini Budva.

Ostavku je, kako se navodi, adresirao Odboru povjerenika, predsjedavajućem Nebojši Juškoviću.

Odbor povjerenika ranije je imenovao Mila Božovića za potpredsjednika Opštine, koji će nakon ostavke Carovića preuzeti rukovođenje metropolom turizma.

Carević je ranije najavio da će napustiti predsjedničku funkciju u Budvi kada bude potpisan Temeljni ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Ugovor je potpisan 3. avgusta u Vili Gorica u Podgorici.

