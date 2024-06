Čarapić: Živković potvrdio da se DPS neće odreći antidemokratskih tekovina

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) decenijama je bila politički sponzor kriminala i korupcije, poručio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić i dodao da je svima jasno da DPS pokušava da obesmisli svaki uspjeh Crne Gore.

On je, reagujući na izjavu lidera DPS-a Danijela Živkovića da nema cijene po kojoj bi ta stranka prodala tekovine prethodnih političkih generacija, rekao da je ta Živkovićeva teza dokaz da se DPS nikada neće odreći svojih antidemokratskih tekovina.

“Realnost koju svaki građanin u Crnoj Gori zna je da je DPS decenijama bio politički sponzor kriminala i korupcije, a svojim izjavama Živković potvrđuje da je ovo i dan danas njihova jedina politička platforma”, poručio je Čarapić.

Kako je dodao, preko 150 hiljada građana Crne Gore i njihovih porodica na svojoj koži nose tragove DPS nasleđa koje se ogleda u gašenju više desetina produktivnih fabrika i preduzeća, jer su upravo zbog DPS-a bili primorani da se bore za goli život i egzistenciju”, naveo je Čarapić.

Prema njegovim riječima, tekovine DPS-a su i duboko utkane u crnogorsko pravosuđe, jer su, kako je rekao, kriminalne aktivnosti i korupcija njihovih članova “ruinirale” tu granu vlasti i unazadile državu.

“Tekovine DPS-a pamte i članovi porodice Duška Jovanovića, Slavoljuba Šćekića i mnoge druge žrtve višedecenijske torture”, istakao je Čarapić.

Kako je dodao, tekovine obračuna DPS-a sa nevladinim sektorom dobro pamti direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković.

“A tekovine njihove izborne reforme su svima nama poznate kroz kratkometražni film “Koverta” u kom glavnu ulogu igra njihov Slavoljub Stijepović”, rekao je Čarapić.

On je dodao da su tekovine DPS-a i “užasi sa Skaj aplikacije”, koja je, kako je naveo, ogolila čvrstu spregu DPS-a, policije i narko klanova.

“Koji su u jedinstvenom nastupu sijali ambijent straha i neterpeljivosti u Crnoj Gori, pružali političku zaštitu dželatima mafije, uništavali živote opozicionim političarima, ispisivali fašističke grafite u Pljevljima i prijetili manjinskim narodima”, rekao je Čarapić.

On je naglasio da je glavna tekovina DPS-a “srozan sistem vrijednosti” koji je omogućio “kriminalcima i tajkunima da vedre i oblače Crnom Gorom”.

“Sada kada pravda konačno stiže, kada nosioci korumpiranog sistema završavaju iza rešetaka, kada se staje na put zloupotrebama državnih resursa za lično bogaćenje i kada smo na korak od toga da dostignemo minimum evropskog standarda u oblasti vladavine prava, DPS sebe pokušava da prikaže neukaljanim braniteljem tekovina prethodnih generacija”, rekao je Čarapić.

On je poručio da u tu “manipulaciju” ne vjeruje ni Živković, a “kamoli slobodan građanin Crne Gore”.

“Danas je svima jasno da svaki tračak nade za bolje sjutra, da svaki uspjeh Crne Gore, te svako naše partnerstvo i uvažavanje u međunarodnim krugovima, DPS pokušava da obesmisli”, rekao je Čarapić.

Realnost je, kako je kazao, da će građani Crne Gore imati veće plate i penzije, benefite jedinstvenog tržišta Evropske unije, fer pravosuđe i siguran posao.

“A DPS-u ostaje da tumara u prošlosti i brani razne aktere Skaj aplikacije, što i jedino rade u deficitu konstruktivnog djelovanja”, zaključio je Čarapić.

