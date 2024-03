Čarapić: Vlada će predložiti održivi model Zakona o porijeklu imovine

Podgorica, (MINA) – Vlada će, za razliku od predizbornog marketinga lidera URA-e Dritana Abazovića, predložiti održivi model Zakona o porijeklu imovine, poručio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić.

Iz Građanskog pokreta URA ranije je saopšteno da će u utorak u skupštinsku proceduru predati Predlog zakona o porijeklu imovine koji će, kako su kazali, omogućiti da se ispita porijeklo imovine od devedesetih godina do danas.

Čarapić je u reagovanju naveo da je URA, kako bi skrenula pažnju sa raskrinkane afere Do Kvon, odlučila da „reciklira svoju jeftinu politikansku priču vezanu za Zakon o porijeklu imovine.

„Ili kako ga je Abazović u njegovom populističkom maniru nazivao – Antimafija zakon“, dodao je Čarapić.

On je kazao da PES ne bi pridavao značaj memorandumskim partnerima Nebojše Medojevića na tu temu, da nije pomenuta i 44. Vlada.

„U danima dok ova Vlada pokušava da u svega nekoliko mjeseci ispravi i nadoknadi sve što je Abazovićeva propustila, ne možemo, a ne podsjetiti građane što je značio „Antimafija zakon“ nekadašnjeg premijera i kakve je domete imao“, rekao je Čarapić.

Prema njegovim riječima, gromoglasno najavljivan „Antimafija zakon“ je uspio da ujedini Evropsku komsiju (EK), crnogorski nevladin sektor, većinu poslanika u prethodnom sazivu i stručnu javnost u ocjenama da je riječ o novom predizbornom marketingu URA-e.

„Podsjetićemo građane da se Abazović oglušio na izostanak pozitivnog mišljenja iz EK i na činjenicu da mu je sugerisan nastavak konsultacija sa stručnom jacnošću i civilnim sektrorom“, dodao je Čarapić.

Kako je naveo, osim što je ignorisao takve sugestije, Abazović je uporno, iz uskopartijskih interesa, insistirao da zakon koji nije imao podršku poslanika, bude aktivno u fokusu, čime je u velikoj mjeri ugrožavao sve crnogorske institucije u nesmetanoj komunikaciji sa EK i oko drugih zakona.

„Za razliku od 43. Vlade, 44. Vlada intenzivno pregovara sa EK i radi na modelu koji će biti prihvatljiv za sve, a naročito onima kojima treba da služi kao najvažnije oružje u vraćanju nezakonito stečene imovine“, istakao je Čarapić.

Takođe, kako je kazao, Vlada radi i da povrati povjerenje EK i drugih institucija koje je ozbiljno poljuljala 43. Vlada, koja je negirala nedostatak pozitivnih mišljenja na zakon.

„Ovom prilikom informišemo javnost da je u toku rad na izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću u saradnji sa evropskim partnerima“, naveo je Čarapić.

On je dodao da će o samim izmjenama i šira javnost biti upoznata na transparentan način i uz dostavljanje vjerodostojnog mišljenja EK kada, kako je naveo, posao bude priveden kraju.

„Realizacija je sigurna, jer za razliku od rada i pristupa URA-e i 43. Vlade, aktuelna Vlada neće ostaviti polovična i predlagati neodrživa rješenja“, zaključuje se u reagovanju Čarapića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS