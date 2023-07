Čarapić: Potvrđeni navodi o izbornom inženjeringu na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Pozivom cetinjskog odbora Građanskog pokreta URA da građani Prijestonice na izborima, koji će biti ponovljeni u subotu, podrže Socijaldemokratsku partiju (SDP), potvrđeni su navodi o planiranom inženjeringu na Cetinju, kazao je funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić.

Čarapić je rekao da se pokazalo da je bio u pravu kad je kazao da su URA i SDP preklopili svoje interese koji se ogledaju u ponavljanju glasanja i odlaganja proglašenja konačnih rezultata izbora.

“Umjesto demanta, dobio sam ekspresnu potvrdu svoje teze kroz izjavu predsjednika cetinjske URA-e koji je pozvao birače da na ponovljenim izborima glasaju listu SDP-a umjesto sopstvenu koaliciju Hrabro se broji”, naveo je Čarapić u saopštenju.

On je kazao da je “takva izjava, upakovana u oblandi političke izdaje, bacanje prašine u oči”.

“Jer nije suština da URA podrži ulazak SDP-a u parlament, već da se stvori scenario u kom se izborni proces neće zaokružiti proglašenjem konačnih rezultata izbora dok se to ne dogodi. A Cetinje je tek početak”, istakao je Čarapić.

Kako je rekao, šalje se poruka biračima da ovim političkim strukturama nije bitno ništa sem zadržavanje sopstvenih fotelja i stvaranje ucjenjivačkog kapitala u postizbornom periodu.

Čarapić je kazao da GP URA i SDP-u nije bitna ni borba protiv organizovanog kriminala koja zavisi od rada parlamenta na polju rješavanja krize u pravosuđu.

“Niti su im bitne evropske integracije koje zavise od kapaciteta političkih subjekata da javni interes stave ispred uskopartijskog interesa, niti da na elementarnom nivou ispoštuju volju birača koji su na ovim izborima pokazali da PES, više nego iko, uživa povjerenje naroda kada je u pitanju budućnost Crne Gore”, zaključio je Čarapić.

