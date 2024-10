Čarapić: Postoji snažna politička volja za završetak izborne reforme

Podgorica, (MINA) – Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu prevazišao je političke podjele, kazao je kopredsjedavajući Odbora Vasilije Čarapić i dodao da postoji snažna volja dvije najveće partije da se reforma završi u aktuelnom sazivu Skupštine.

Iz parlamenta je saopšteno da su se Čarapić i kopredsjedavajući Odbora Nikola Rakočević sastali danas sa predstavnicima Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, predvođenim šefom delegacije Johanom Satlerom.

Čarapić je istakao da je Odbor uspješno prevazišao političke podjele i da su u toku intenzivni radovi na Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (ZFPSIK).

On je naglasio da je održano sedam sastanaka radne grupe i da postoji snažna politička volja dvije najveće političke stranke, čiji predstavnici kopredsjedavaju Odborom, da se proces izborne reforme završi u ovom sazivu Skupštine.

„Kroz dosadašnji proces naučili smo da je bolje sve obaviti kako treba i transparentno, nego žuriti sa reformama. Ovaj Zakon će predstavljati dobar model za nastavak reformi“, rekao je Čarapić.

On je dodao da su i druge političke partije pokazale interesovanje za proces.

Čarapić je naglasio i značaj učešća nevladinog sektora i državnih institucija u radu Odbora, uz politiku „otvorenih vrata“ za sve zainteresovane strane.

Rakočević je istakao važnost završetka procesa izborne reforme u dogovorenim rokovima.

On je, kako je saopšteno, naglasio dinamično učešće i snažnu spremnost opozicije da doprinese ovom procesu i iskazao bojazan da dio parlamentarne većine može ugroziti reformski proces.

Rakočević je pozvao sve aktere da zajedničkim naporima doprinesu ostvarenju zadatka.

On je istakao da svi zakoni vezani za izbore, uključujući i Zakon o državljanstvu, moraju proći kroz Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Rakočević je ukazao na veliku podršku koju radu Odbora pružaju organizacije kao što su ODIHR, NDI i IFES i najavio dvodnevni zajednički sastanak Odbora i radne grupe koja radi na novom tekstu ZFPSIK-a.

„Vrlo je bitno da se zakoni u Odboru izglasaju konsenzusom, kako bi svi akteri pokazali privrženost procesu“, naveo je Rakočević.

Satler je, kako je saopšteno, istakao zadovoljstvo činjenicom da EU vidi izbornu reformu kao prioritet Skupštine.

On je dodao da je cilj iskoristiti momentum stečen dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava – IBAR i dodatno ubrzati proces izborne reforme koja je postala dio reformske agende i Plana rasta za Zapadni Balkan.

Sagovornici su, kako je saopšteno, razgovarali i o daljim planovima za rad Odbora, kao i o pravcima potencijalnih izmjena izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori.

U Delegaciji EU, osim Satlera, bili su Rikardo Seri, Laura Zampeti i Friderike Vunšman.

