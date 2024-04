Canović: Vlada da stavi na dnevni red pitanje sponzorstva Rezolucije UN o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Plav Nihad Canović podržao je inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu u Srebrenici i pozvao Vladu da to pitanje stavi na dnevni red sjutrašnje sjednice.

Canović je objasnio da Rezolucija osuđuje negiranje genocida, traži identifikaciju preostalih žrtava i nastavak krivičnog procesuiranja.

“Crna Gora, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), treba da pokaže odlučnost u vezi sa ovim pitanjem”, rekao je Canović.

On je pozvao Vladu da stavi Rezoluciju na dnevni red sjutrašnje sjednice i donese odluku o kosponzorstvu.

“Sponzorstvo Rezolucije šalje poruku mira i zaštite prava na život svih ljudi, bez obzira na nacionalnost, vjeru ili politiku i osigurava da se srebrenički genocid nikad ne ponovi”, poručio je Canović.

On je kazao da je lično podržao Inicijativu da Crna Gora kosponzoriše Rezoluciju UN-a, naovdeći da to smatra pravednim činom izražavanja žaljenja nad više od osam hiljada stradalih.

