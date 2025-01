Camaj pozvao papu Franja da posjeti Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik crnogorskog parlamenta Nikola Camaj pozvao je poglavara Rimokatoličke crkve, papu Franja, da posjeti Crnu Goru.

Camaj je, kako je saopšteno iz Skupštine, danas sa delegacijom prisustvovao Generalnoj audijenciji koju je održao papa Franjo, u Vatikanu.

Navodi se da je Camaj, nakon audijencije, razgovarao sa papom Franjom.

„Tom prilikom, Camaj je uručio, u ime crnogorskog parlamenta, zvaničan poziv papi Franju za posjetu Crnoj Gori, naglasivši da bi to bio prvi dolazak pape u našu državu“, kaže se u saopštenju.

Camaj i papa Franjo su, kako je saopšteno, razmijenili i protokolarne poklone.

Iz Skupštine su kazali da se Camaj danas sastao i sa zamjenikom državnog sekretara Svete Stolice, nadbiskupom Edgarom Penja Para.

Para je zahvalio Camaju za doprinos u posredovanju dobijanja dozvole za ustupanje zemljišta za izgradnju buduće papske nuncijature u Podgorici.

Camaj je kazao da je proces dobijanja saglasnosti ubrzan uz podršku ministra prostornog planiranja, ubranizma i državne imovine Slavena Radunovića, Vlade Crne Gore i Glavnog grada.

