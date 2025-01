Camaj: Manje brojni narodi čine Crnu Goru većom

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj čestitao je 13. januar – Dan hrvatskog naroda u Crnoj Gori.

Camaj je u čestitki naveo da sintagma „manje brojni narodi“ u Crnoj Gori označava ustvari njenu neraskidivu cjelovitost.

„To su narodi koji su cijelim svojim bićem utkali sebe u temelje crnogorske kuće i doprinijeli njenom bogatstvu drugačijih kultura. Zato svi ti „manje brojni narodi“ i čine Crnu Goru većom“, istakao je Camaj.

Kako je kazao, težnja svih u Crnoj Gori treba da bude nastavak uzajamnog poštovanja, razumijevanja i podrške.

„Učeći iz prošlosti obezbjeđujemo stabilnu budućnost svih građana. U to ime čestitam svim pripadnicima hrvatskog naroda u Crnoj Gori ovaj dan u želji da zajedno nastavimo da gradimo još ljepšu i bolju Crnu Goru”, naveo j Camaj.

