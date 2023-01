Čađenoviću i Lazoviću produžen pritvor

Podgorica, (MINA) – Vijeće Višeg suda u Podgorici produžilo je na još dva mjeseca pritvor specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

To je agenciji MINA potvrdila portparolka tog suda Marija Raković.

Pritvor je, nakon podizanja optužnice, produžen i bivšem službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću.

Pritvor Lazoviću produžen je do dalje odluke suda.

On se tereti da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotreba službenog položaja.

U slučaju Čađenovića optužnica još nije podignuta i u toku je faza istrage.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Čeđenovića da je pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao Radoje Zvicer, kao i za zloupotrebu službenog položaja.

