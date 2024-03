Butorović: Crna Gora dobila najkompetentniju osobu za v.d. direktora policije

Podgorica, (MINA) – Vlada je za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije izabrala najkompetetniju i najkvalifikovaniju osobu, ocijenio je sekretar Poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Milutin Butorović.

On je kazao da bezbjednosni sektor nije smio ostati bez vođstva nakon rješavanja situacije sa smijenjenim direktorom Uprave policije Zoranom Brđaninom, koju, kako je naveo, Vlada nije stvorila, već dobila u loše “nasljedstvo“.

Samim tim je, prema riječima Butorovića, odluka o imenovanju Aleksandra Radovića za v.d. direktora Uprave policije bila nužna i jedina ispravna.

On je kazao da je, kako bi cjelokupna sitacija oko imenovanja Radovića i pokušaja njegove diskreditacije i diskvalifikacije bila do kraja jasna, potrebno demistifikovati dvije teze koje su se plasirale u prethodnom periodu.

„Prva je da je problem crnogorskog bezbjednosnog sektora čovjek koji je od 2015. do 2021. godine doprinosio EUROPOL-u, u periodu kada ta organizacija intenzivno presreće, sakuplja, a zatim dekriptuje komunikaciju sa SKY aplikacije“, navodi se u saopštenju.

Butorović je rekao da takav čovjek, bez mrlje u karijeri, ne može biti dio problema, već isključivo rješenje.

„Druga je da je Radović bio desna ruka Veselina Veljovića, koji se nalazi u pritvoru upravo zahvaljujući dokaznom materijalu prikupljenom putem SKY aplikacije“, navodi se u saopštenju.

Butorović je kazao da se u samim konstrukcijama tih ne tako vještih spinova nalazi i sam demanti, što je, kako je dodao, dosta komično u svakom slučaju.

„Ono što je sasvim jasno je da je 44. Vlada izabrala najkompetetniju i najkvalifikovaniju osobu, a tome ide u prilog činjenica da je Radović dao puni doprinos da Crna Gora izbjegne sivu listu Manival-a“, rekao je Butorović.

