Burić razriješen dužnosti generalnog inspektora u ANB-u

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas razriješila generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) Predraga Burića sa te funkcije.

Burić je za generalnog inspektora ANB-a imenovan 21. marta.

Vlada je 9. novembra prošle godine sa te funkcije smijenila Artana Kurtija, a Upravni sud je 4. marta poništio to rješenje Vlade.

Upravni sud je 18. juna ponovo poništio rješenje Vlade o razrješenju Kurtija, donijeto 18. aprila, bez vraćanja predmeta na ponovno postupanje i odlučivanje.

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici donijeto i rješenje o određivanju Bobane Zečević za vršiteljku dužnosti (v.d.) sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Vlada je, kako su naveli, donijela rješenje o produženju mandata Zoranu Radusinoviću, oficiru za vezu – predstavniku Crne Gore u Centru za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi, sa sjedištem u Bukureštu.

Iz Vlade su kazali da je danas donijeto rješenje o određivanju Dušana Savićevića za v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijski nadzor u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

“Donijeta su rješenja o određivanju Đorđija Ivanovića za v.d. sekretara Ministarstva pravde, Gazmenda Cuce za v.d. sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Ljudmile Popović za v.d. generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u tom resoru”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela rješenje o određivanju Arbena Xhurrete za v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava i Irene Rakočević za v.d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u tom resoru.

“Donijeto je rješenje o razrješenju privremenog Upravnog odbora Policijske akademije u Danilovgradu u sastavu – predsjednik Zoran Ratković i članovi Marija Gošović, Marija Đurašković, Željka Vujašković, Radivoje Sokić, Veljko Tmušić i Pavle Radovanović”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je donijeto rješenje o određivanju Koče Đurišića za v.d. direktora Uprave za državnu imovinu.

Vlada je donijela rješenja o imenovanju Majde Adžović za državnu sekretarku u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Adisa Pepića za generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova i rješenja o imenovanju Anđele Nedović i Anđele Bašović za državne sekretarke u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Na sjednici su donijeta rješenje o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Dragana Bojovića i o određivanju Ivane Đođić za v.d. sekretarke Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Vlada je donijela rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde Dragutina Đekovića i o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za razvoj i saradnju sa nevladinim organizacijama (NVO) u Ministarstvu javne uprave Lidije Ljumović.

Na sjednici su donijeta rješenja o imenovanju Mirsade Bošnjak za državnu sekretarku u Ministarstvu regionalno-investicionog razvoja i saradnju sa NVO i Nenada Vitomirovića za državnog sekretara u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Vlada je donijela rješenje o prestanaku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode u ranijem Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Tamare Brajović i o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za održivi i razvoj sjevera u ranijem Ministartsvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Dalibora Jošovića.

Na sjednici je donijeto i rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za ekologiju u ranijem Ministartsvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Balše Bajagića.

Iz Vlade su kazali da je donijeto rješenje o imenovanju Pavla Tripkovića za državnog sekretara u Ministarstvu pomorstva i rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Siniše Minića.

Kako su naveli, na sjednici su donijeta rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Erduana Demića, kao i o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Renate Gojković.i

Vlada je donijela i rješenje o razrješenju dva člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Janka Odovića i Vladimira Martinovića.

