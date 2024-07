Budvanin uhapšen zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je A.M. (49) iz tog grada, osumnjičenog za nasilničko ponašanje i nedozvoljeno držanje oružja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, postupajući po prijavi građana, u dvorištu porodične kuće u naselju Pržno pronašli i izuzeli gasni pištolj koji je prethodno odbačen.

Kako su kazali iz Uprave policije, njihovi službenici su došli do saznanja da je prethodne večeri, uz prijetnju pištoljem, fizički napadnut vlasnik jednog ugostiteljskog objekta u tom naselju.

„Nakon prikupljenog obavještenja od oštećenog, policijski službenici su identifikovali A.M. iz Budve kao izvršioca“, kaže se u saopštenju.

Policijski službenici su, po naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u Kotoru, pretresli stan i druge prostorije koje koristi A.M. i, kako se navodi, pronašli 50 komada municije kalibra 7.65 milimetara i 30 gumenih metaka nepoznate marke.

Iz policije su kazali da je, po nalogu dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u

Kotoru, A.M. uhapšen i protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i nasilničko ponašanje.

