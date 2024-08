BS samostalno u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) nastupiće samostalno na lokalnim izborima u Podgorici, odlučio je podgorički Opštinski odbor BS-a, saopšteno je iz te partije.

Kako se navodi, odluka je donešena jednoglasno.

Dodaje se da BS u kontinuitetu bilježi rast povjerenja građana, što, kako su rekli iz te stranke, potvrđuju i posljednje ankete javnog mnjenja u susret podgoričkim izborima.

„I na ovim lokalnim izborima ćemo ponuditi kvalitetan izborni program, kao i pobjedničku odborničku listu koju će činiti kompetentni i stručni kadrovi iz bošnjačkog korpusa”, kaže se u saopštenju.

Izbori u Podgorici biće održani 29. septembra.

