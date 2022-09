BS samostalno na izborima u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) samostalno će nastupiti na izborima u Bijelom Polju, koji su zakazani za 23. oktobar, saopšteno je iz te partije.

Odluka o samostalnom nastupu donešena je na sjednici Opštinskog odbora (OO) BS Bijelo Polje, na kojoj je usvojena izborna lista kandidata za odbornike, koju predvodi predsjednik Odbora Ernad Suljević.

Iz OO BS Bijelo Polje kazali su da čvrsto vjeruju u rast podrške njihovoj politici i očekuju dobar izborni rezultat.

Prema njihovim riječima, samostalnim nastupom pokazuju da se ne plaše izbora, već da, naprotiv, vjeruju da je takav model najpoštenija opcija prema biračima.

“Smatramo da imamo stabilno biračko tijelo, dobru partijsku infrastrukturu i ono što je naš ogroman kapital je da smo stranka sa najboljim koalicionim kapacitetom u Bijelom Polju”, navodi se u saopštenju.

To, kako su rekli iz bjelopoljskog odbora BS-a, pokazuje da su u prethodnom periodu donosili ispravne odluke.

“Našu listu čine mahom mladi, časni i uspješni, ali i oni iskusni i poznati građani Bijelog Polja. Nudimo dobar program i konkretne ideje razvoja Bijelog Polja”, naveli su iz te stranke.

Iz bjelopoljskog odbora BS-a kazali su da vjeruju da će to građani Bijelog Polja prepoznati i dati im još veću podršku.

