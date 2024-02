BS: Razmotrićemo dobro sve aspekte eventualnog učešća u izvršnoj vlasti

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranke (BS) će, kada dođe vrijeme za važne političke odluke koje se odnose na participaciju u izvršnoj vlasti, dobro razmotriti sve aspekte eventualnog učešća i donijeti ispravnu odluku, kao i prethodnih 18 godina, saopšteno je iz te partije.

U Bijelom Polju je večeras održana sjednica Glavnog odbora (GO) BS, povodom 26. februara, Dana partije.

Kako je saopšteno iz BS-a, na sjednici je iskazano zadovoljstvo da je ta partije već 18 godina na ispravnom putu.

“Sa jasnom vizijom i jasnom politikom kojom je u prethodnom periodu značajno poboljšan položaj Bosnjaka u Crnoj Gor, ali i Crna Gora, kao samostalna i građanska država, izvedena ne evropski i euroatlanski put”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je GO konstatovao da je BS stabilan i respektabilan politički subjekt sa 6 poslanika u Skupštini Crne Gore i sa širokim koalicionim kapacitetom.

Konstatovano je, dodaje se, i da je BS spremna da i u narednom periodu daje doprinos sveukupnom nepredovanju Crne Gore ka boljoj, prosperitetnijoj i evropskoj budućnosti.

“U tom kontekstu BS će, kada dođe vrijeme za važne političke odluke koje se odnose na eventualnu participaciju u izvršnoj vlasti, dobro razmotriti sve aspekte eventualnog učešća i donijeti ispravnu odluke, kao i prethodnih 18 godina”, poručili su iz partije.

Glavni odbor je, kako je saopšteno, iskazao punu podršku predsjedniku i Predsjedništvu partije.

“Uz konstataciju da je snažna i jedinstvena Bošnjačka stranka najveći garant dobrog položaja Bošnjaka u Crnoj Gori, ali i evropskog puta države”, naveli su iz partije.

