BS neće imati svog predsjedničkog kandidata

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) neće imati svog kandidata na predsjedničkim izborima, koji su zakazani za 19. mart, odlučio je Glavni odbor (GO) te partije.

Iz BS-a je saopšteno da je sjednica GO, na kojoj je razmatrana aktuelna politička situacija, održana danas u Rožajama.

“S obzirom na to da BS neće imati svog kandidata i da nijesu iznešene ni potvrđene sve kandidature, GO ovlašćuje Predsjedništvo da nakon zaključivanja kandidatura i analize kandidata, donese konačnu odluku o eventualnoj podršci konkretnom kandidatu za predsjednika”, kaže se u saopštenju.

