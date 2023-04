BS: Milatović uzroke niske podrške manjina da traži u svojim greškama

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) čestitala je Jakovu Milatoviću pobjedu na predsjedničkim izborima, poručujući da bi uzroke niske podrške manjina trebalo da traži u svojim grešakama.

U BS su kazali da su iznenađeni izjavom Milatovića da neki od lidera te stranke nijesu pokazali dovoljnu dozu demokratskog kapaciteta da nose određene procese.

“Kojom se na prilično nedemokratski i nedržavnički način, suprotan pomirljivoj retorici i izjavi da će biti predsjednik svih građana izrečenoj u izbornoj noći, miješa u unutrašnje stvari jedne političke partije, posebno BS-a”, dodaje se u saopštenju BS.

Oni su kazali da je BS kao manjinska stranka na svim izborima do sada pokazala da uživa visok stepen povjerenja Bošnjaka, da je to povjerenje u kontinuiranom rastu koji će biti krunisan na parlamentarnim izborima 11. juna.

Iz BS su naveli da Milatović uzroke niske podrške manjina treba da traži u svojim greškama.

“Koje je prema pripadnicima manjina pravio kao ministar apostolske Vlade, očistivši svoj resor od svih kadrova iz reda manjina, kao i u činjenici da se nikada jasno nije odredio o za Bošnjake i ostale manjine veoma važnim pitanjima iz skore prošlosti Crne Gore i regiona”, navode iz BS-a.

Dodaje se da se Milatović, za nekoga ko pretenduje da bude državnik i lider, i predsjednik svih građana, na prilično nekorektan i, u političkom smislu neiskusan način obrušio na najjaču političku partiju manjina sa snažnim izbornim legitimitetom i njenog lidera pokušavajući da fingira inkluzivnost.

Iz BS su kazali da bi Milatoviću umjesto što brine za BS, bilo politički mudrije da brine o tome kako će kao predsjednik Crne Gore steći povjerenje Bošnjaka, kao najbrojnijeg manje brojnog Naroda.

“A to svakako ne može postići na način kako je to prezentovao tokom svog posljednjeg intervjua, niti na onaj koji je kao ministar apostolske Vlade pokazao, i da se umjesto o procesima u BS pozabavi procesima u pokretu iz kojeg dolazi”, navodi se u saopštenju BS.

Oni su kazali da, vjerujući da je sve to stvar političkog neiskustva i pobjedničke euforije, a ne namjere i političke ideologije, Milatoviću čestitaju na rezultatu ostvarenom na predsjedničkim izborima.

“Vjerujući da će se sa pozicije predsjednika Crne Gore, kao multietničke, građanske države, uzdići iznad dnevne politike i biti istinski predsjednik svih građana Crne Gore, pa i manjina koje ga, vjerujemo sa razlogom, nijesu podržale i značajnijem broju”, rekli su iz BS.

Kako se dodaje, Milatović će u BS, kao što je to uvijek bila politika partije, bez obzira na sve političke, ideološke i druge razlike, imati snažnog partnera na putu izgradnje Crne Gore kao građanske, antifašističke, sekularne i demokratske države kao i na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS