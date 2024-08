Brđanin: Tragedija na Cetinju pokazala sistemske nedostatke

Podgorica, (MINA) – Tragedija koja se dogodila na Cetinju prije dvije godine pokazala je sistemske nedostatke i potrebu značajnijeg ulaganja u opremanje, obuku i povećanje brojnog stanja policijskih službenika, kazao je direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

Na Cetinju je danas obilježena druga godišnjica tragedije u kojoj je u naselju Medovina Cetinjanin Vuk Borilović (34) ubio deset sugrađana, uključujući dvoje djece, nakon čega je i on ubijen.

Brđanin je portalu RTCG kazao da je taj događaj pokazao da je neophodna modernizacija policijskih kapaciteta, ukazujući na potrebu sveobuhvatnog odgovora i drugih državnih organa i institucija u cilju prevencije ovih događaja.

On je podsjetio da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, godinu prije tog događaja, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje, podnijeli inicijativu nadležnoj filijali Ministarstva unutrašnjih poslova za upravne poslove, državljanstvo i strance da se oduzme oružja za koje je Borilović imao odobrenje i dozvolu.

On je naglasio da je Uprava policije taj tragičan slučaj ozbiljno sagledala i posvećeno pristupila radnjama iz svoje nadležnosti za ubuduće.

“Ali Uprava policije nije samostalan organ i mnoge potrebe Uprave policije nijesu adekvatno budžetski prepoznate, niti presudno utiče na izmjene zakona i na sistemska rješenja, a što predstavlja, između ostalog, značajnu prepreku bržoj modernizaciji Uprave policije i spremnosti da odgovori na bezbjednosne izazove”, rekao je Brđanin.

Kako je dodao, to se posebno odnosi na one koje, u smislu prevencije i odgovora, zahtijevaju uključenje cjelokupnog sistema, državnih organa i institucija i ostalih društvenih činilaca.

Na Cetinju je danas bio dan žalosti, a porodice stradalih i građani palili su svijeće i polažili cvijeće u naselju Medovina.

Obilježavanju godišnjice zločina, osim Brđanina, prisustvovali su i gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković i predstavnici lokalne uprave.

