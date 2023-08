Brđanin podnio novu tužbu Upravnom sudu

Podgorica, (MINA) – Bivši direktor Uprave policije Zoran Brđanin podnio je novu tužbu Upravnom sudu, nakon što je Vlada početkom avgusta donijela novo rješenje o njegovoj smjeni sa te funkcije.

To je Vijestima potvrdio njegov advokat Siniša Gazivoda.

Vlada je na sjednici 3. avgusta usvojila predlog za prestanak mandata Brđanina.

To je drugi put da Vlada smijeni Brđanina, nakon što ga je razriješila dužnosti u martu.

Brđanin se tada žalio Upravnom sudu, koji je u julu poništio rješenje Vlade kojim mu je utvrđen prestanak mandata direktora policije, prije isteka vremena na koje je postavljen.

Sud je konstatovao da je Brđanin smijenjen mimo propisa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS