Brđanin i rukovodilac RCB Zapad u posjeti Opštini Žabljak

Podgorica, (MINA) – Žabljačkoj policiji na ispomoć će biti stavljene na raspolaganje kolege iz drugih organizacionih jedinica policije, u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira i stanja bezbjednosti u tom turističkom centru tokom ljetnjih mjeseci, kazao je direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

Iz Uprave policije su saopštili da je Brđanin na Žabljaku otpočeo radne sastanke i obilaske teritorijalnih organizacionih jedinica i lokalnih samouprava, koji će biti nastavljeni u narednom periodu.

S tim u vezi, kako su naveli, danas su održani radni sastanci u Stanici policije i Opštini Žabljak.

Iz policije su rekli da je na sastanku Brđanina, rukovodioca Regionalnog centra bezbjednosti Zapad Darka Radusinovića i komandira Stanice policije Žabljak Momčila Vojinovića bilo riječi o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u tom gradu, kao i bezbjednosnim izazovima tokom ljetnje turističke sezone.

„Brđanin je istakao da će žabljačkoj policiji na ispomoć biti stavljene na raspolaganje i kolege iz drugih organizacionih jedinica Uprave policije, u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira i stanja bezbjednosti u tom turističkom centru tokom ljetnjih mjeseci“, kaže se u saopštenju.

On je dodao da će u skorijem periodu na Žabljaku biti angažovana i Grupa policije na konjima.

Iz policije su kazali da su se, osim toga, Brđanin, Radusinović i Vojinović sastali i sa predsjednikom Opštine Radošem Žugićem, kao i izvršnim direktorom preduzeća Komunalno i vodovod Žabljak, Draganom Papićem.

„Istaknut je značaj zajedničkog angažovanja i saradnje opštinskih i inspekcijskih službi sa Upravom policije, Stanicom policije Žabljak, u cilju obezbjeđivanja što sigurnijeg ambijenta, kako za građane, tako i turiste koji borave u tom gradu tokom ljetnje turističke sezone“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, budući da je riječ o jednom od najposjećenijih turističkih gradova u Crnoj Gori, Brđanin je naglasio da će Žabljak u narednom periodu biti u fokusu djelovanja policije, kao i da je u planu snaženje kadrovskih kapaciteta te stanice.

Žugić je istakao da će Opština Žabljak dati puni doprinos kreiranju bezbjednog okruženja, sa svog nivoa djelovanja, kroz direktnu saradnju sa Upravom policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS