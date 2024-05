Brajović: Zabraniti upotrebu elektronskih cigareta u javnom prostoru

Podgorica, (MINA) – Najavljenim izmjenama Zakona o upotrebi duvanskih proizvoda treba zabraniti korišćenje elektronskih cigareta u javnom prostoru, smatra šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Mina Brajović.

Brajović je, na skupu „Sačuvajmo djecu od uticaja duvanske industrije“, pozdravila potez Ministarstva finansija o ubrzavanju akciznog kalendara i njegovo usklađivanje sa akciznim kalendarom Evropske unije.

To je, kako je dodala, primjer odgovornog kreiranja javne politike koja je po mjeri građana, a ne duvanske industrije.

Brajović je pozdravila i napore Ministarstva zdravlja u pogledu realizacije obaveza iz ratifikovane Okvirne konvencije SZO.

Ona je rekla da SZO očekuje da će Ministarstvo zdravlja, kroz proces predstojećih izmjena i dopuna Zakona o kontroli upotrebe duvana, izaći sa rješenjem koji će biti po mjeri zdravlja građana.

“I insistirati na sveubuhvatnom paketu mjera za kontrolu upotrebe duvana i nikotinskih proizvoda u zatvorenom prostoru”, dodala je Brajović.

Ona smatra da mjere kontrole koje važe za duvan treba primijeniti i na nove elektronske cigarete.

“Što podrazumijeva visoke poreze i takođe i za njih zabranu upotrebe na javnom mjestu“, rekla je Brajović.

Prema njenim riječima, duvanska industrija pokušava da plasira neistinite teze da su elektronske cigarete, koju se preplavile tržište i dvorišta škola, manje štetne i da pomažu i borbi protiv nikotinske zavisnosti.

Brajović je kazala da duvanska industrija ulaže devet milijardi USD godišnje kako bi pridobila djecu.

“Koriste se voćne arome, likovi iz serija, crtanih, da bi svoje proizvode učinila atraktivnijim mladim osobama”, dodala je Brajović.

Brajović je rekla da duvanski proizvodi ubijaju 50 odsto onih koji ih koriste.

Ona je navela da podaci SZO pokazuju da su elektronske cigarete postale popularnije od konvencionalnih kod djece i mladih, u odnosu na odrasle.

“Naši podaci kažu da je već 32 odsto 15-godišnjaka u svijetu potvrdilo da su koristili e-cigarete”, navela je Brajović i dodala da te cigarete izazivaju zavisnost i respiratorne i srčane probleme.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da konzumiranje kao i izlaganje duvanskim proizvodima predstavlja globalni problem koji izaziva ozbiljne posljedice po javne zdravlje i dovodi do značajnih zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema.

„Konzumacija duvana predstavlja i najznačajniji pojedinačni faktor narušavanja ljudskog zdravlja“, rekao je Šimun.

Prema njegovim riječima, problem upotrebe duvana je jako raspostranjen u Crnoj Gori u ukupnoj populaciji, sa izraženom tendencijom rasta broja korsnika.

„Podaci pokazuju da više od trećine građana svakodnevno konzumira duvanske proizvode, a posebno zabrinjava podatak da raste broj korisnika u osjetljivim populacionim grupama – žene, djeca i mladi“, naveo je Šimun.

On je kazao da ovogodišnji slogan Svjetskog dana bez duvana „Zaštitimo djecu od uticaja duvanske industrije“ ima za cilj da upozori javnost na opasnosti po zdavlje koje prijete djeci i mladima od upotrebe duvanskih i sličnih proizvoda.

„Danas je prilika da se skrene pažnja javnosti na djelovanje duvanskih industrija koje namjenski osmišljavaju proizvode kojima se mladi ljudi vrbuju da postanu njihovi korisnici“, naveo je Šimun.

On je kazao da je Ministarstvo zdravlje identifikovalo upotrebu duvana kao nacionalni prioritet, a koji se, kako je dodao Šimun, rješava kroz multisektorsko angažovanje, čime se obezbjeđuje sveukupni pristup kompetentnim mjerama kontrole.

Šimun je rekao da je Ministarstvo zdravlja iniciralo izmjenu postojeće zakonske regulative i da je u toku izrada novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

„Cilj donošenja novog zakona je da dovede do smanjenja prevalencije upotrebe duvanskih prouzvoda i samim tim prevencija pojave hroničnih nezaraznih bolesti“, poručio je Šimun.

On je naveo da, osim normativnih rješenja, Ministarstvo u saradnji sa kompetentnim instucijama i organizacijama, priprema i donosi strateška dokumenta kako bi se evidentirali najkorisniji mehanizmi za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda.

„Te mjere obuhvataju reklamiranje, proizvodnju, promet, obilježavanje i zabranu upotrebe u javnom i radnom prostoru, ali i zaštitu od pasivnog pušenja“, rekao je Šimun.

Na taj način će, kako je kazao, Ministarstvo obezbijediti kontinuirano praćenje trendova upotrebe duvana generalno u populaciji, kao i među pojedinim ciljnim grupama.

Direktor Instituta za javno zdravlje Dragan Laušević kazao je da izlaganje duvanu predstavlja tihog ubicu.

Laušević je rekao da su žalosni podaci da više od trećine populacije konzumira duvan, da deset odsto djece od 13 do 15 godina svakodnevno konzumira duvan i to što se značajan broj djece prvi put sretne s cigaretom u jako ranom uzrastu.

„Visoka upotreba duvanskih proizvoda među djecom tumači se njihovom dostupnošću, relativno niskim cijenama, kao i činjenicom da su djeca izložena reklamiranju duvanskih proizvoda. Treba ukazati da su mladi konstantno izloženi pasivnom duvanskom dimu“, naveo je Laušević.

On je kazao da je neophodno obezbijediti dosljednju primjenu Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO.

Laušević je rekao da je, osim toga, značajno i obezjeđivanje zdravstveno-vaspitnih programa za mlade kroz redovne nastavne aktivnosti.

On je naveo da je Crna Gora među prvima u regionu uvela kao izborni predmet zdrave stilove života i u osnovnim i srednjim školama.

„Njih moramo ojačati, dopuniti sa još nekim temama, oblasti prve pomoći“, dodao je Laušević.

On je kazao da je kolektivna odgvornost stvaranje okruženja u kojem su u opasnosti od konzurmiranja duvanskih proizoda dobro shvaćene.

„Moramo njegovati kulturu u kojoj pušenje nije viđeno kao uobičajena društvena pojava“, poručio je Laušević.

On je kazao da je konzumiranje duvanskih proizvoda ozbiljna zdravstvena prijetnja koja, prema procjeni SZO-a, košta preko dvije hiljade života godišnje.

“Trećina svih smrtnih ishoda, povezana je sa konuzimiranjem duvana, 7,3 odsto našeg BDP odlazi na tretiranje takvih posljedica“, naveo je Laušević i pozvao na zalaganje za jače mjere kontrole duvana.

Državni sekretar u Ministarstvu sporta i mladih, Vladimir Obradović, kazao je da je istraživanje pokazalo da čak 35 odsto crnogorske populacije konzumira cigarete, što je, kako je dodao, iznad evropskog prosjeka.

„Ni djeci koja nijesu izostala iz tog negativnog trenda nije bolje. Zabilježeno je da su čak 11 odsto djece od 15 godina, i 18 odsto od 16 godina, pušači. To je dovoljan razlog da upalimo alarm i preduzmemo konkretne korake za suzbijanje tog štetnog uticaja među mladima“, rekao je Obradović.

Prema njegovim riječima, pojačavanje zakonske regulative bio bi prvi korak na tom putu.

„Stroži zakoni koji ograničavaju prodaju i proizvodnju duvanskih proizvoda, sankcije za one koji krše zakon i ozbiljna regulativa“, dodao je Obradović.

On je istakao da oglašavanje duvanskih proizvoda mora biti drastično ograničeno.

