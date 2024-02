Božović: Štrajk se nastavlja dok ne dobijemo pisanu ponudu

Podgorica, (MINA)- Sindikat prosvjete (SPCG) nastavlja štrajk, dok ne dobije napismeno ponudu Vlade o povećanju zarada, rekao je predsjednik SPCG Radomir Božović.

On je novinarima, nakon sastanka sa premijerom Milojko Spajićem i ministrima prosvjete, nauke i inovacija i finansija, Anđelom Jakšić Stojanović i Novicom Vukovićem, kazao da će se nakon toga Glavni odbor (GO) izjasniti o predlogu.

Božović je naveo da sjutra očekuju predlog Vlade, u pismenoj formi.

“Koliko je sjutra GO će se izjasniti o ponudi i dok se GO ne izjasni, štrajk se nastavlja”, rekao je Božović.

On je kazao da je večerašnji razgovor protekao u fer atmosferi.

“Žao nam je što ovakav razgovor nije vođen prije dva mjeseca”, dodao je Božović.

On je rekao da su večeras konačno došli do neke ponude “koja nije daleko od onog sto mi tražimo”.

Božović je, odgovarajući na pitanje, kazao da je shvatio Jakšić Stojanović da će tužba, koje je Ministarstvo podnijelo protiv SPCG, biti povučena nakon prekida štrajka.

On je dodao i da tužbe pred Agencijom za mirno rješavanje sporova, koje su podnijeli neki prosvjetni radnici, mogu biti dio kompromisa.

“Najlakše ih je povući”, kazao je Božović.

