Božović: SNP spokojno čeka raspravu o povjerenju Vladi

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) skupštinsku raspravu o povjerenju Vladi dočekuje spokojna i u uvjerenju da će nakon 19. avgusta biti još jača, poručio je poslanik te stranke Bogdan Božović.

On je kazao da je inicijativa o izglasavanju nepovjerenja 43. Vladi Crne Gore podnijeta kako bi se suspendovao Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

To je, kako je naveo, jasno kao dan i to su u obrazloženju naveli sami inicijatori.

„I ne predstavlja iznenađenje to što je okosnica te inicijative Demokratska partije socijalista (DPS). Njihova retorika i odnos prema našoj crkvi se nijesu promijenili čak ni nakon njihovog poraza na parlamentarnim izborima 2020. godine“, kazao je Božović.

Prema njegovim riječima, osnovni razlog tog poraza je bio neprijateljski odnos DPS-a prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi čemu su se, kako je naveo, građani Crne Gore suprotstavili.

Božović je istakao da je aktuelna Vlada u svom djelovanju dokazala reformski kapacitet, pokrenula najjaču borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u istoriji Crne Gore i ubrzala evropski put države.

„Potpisali smo Temeljni ugovor sa SPC. Danas nam čestitke stižu i od onih koji su prilikom formiranja Vlade bili najsumnjičaviji. Izabrali smo da rješavamo naslijedjene probleme, a ne da ih ostavljamo u amanet generacijama koje dolaze“, kazao je Božović.

Sa druge strane, kako je naveo, čudi aktuelna retorika i bojažljivo najavljivanje pojedinih političkih stranaka da bi mogli da podrže inicijativu o rušenju Vlade, koja je motivisana idejom da neka nova vlada suspenduje Temeljni ugovor sa SPC.

Prema riječima Božovića, ukoliko se sa tih adresa nastavi sa podrškom za pad Vlade, može se doći u paradoksalnu situaciju.

„Do posljednjeg dana se davala podrška bivšem premijeru koji nije htio, iz njemu znanih razloga, da reguliše odnos sa najbrojnijom vjerskom zajednicom u državi, a sada se ruši Vlada koja je riješila to krupno pitanje i to na radost svih vjernika SPC u Crnoj Gori“, precizirao je Božović.

On je upitao da li to znači da će „trubljenja o časti i poštenju, kao i udaranje u junačka prsa ostati samo dio jednog u moru političkih performansa“.

Božović je kazao da, kada se u najnovijoj jednačini crnogorske političke scene sve sabere i oduzme, dolazi se do toga da je aktuelna Vlada već pobijedila.

Kako je naveo, za prvih 100 dana svog rada postigla je više od bilo koje dosadašnje vlade u punim mandatima.

„Skupštinsku raspravu o povjerenju Vladi dočekujemo spokojni i u uvjerenju da ćemo nakon 19. avgusta biti još jači. Razloga za brigu imaće oni koji se poigraju sa svojom čašću, eventualno nova parlamentarna većina će imati obavezu da pronađe model za izlazak iz političke krize“, zaključio je Božović.

