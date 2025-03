Božović: Potvrda presude Đokaju korak u jačanju pravosudnog sistema

Podgorica, (MINA) – Odluka Vrhovnog suda da potvrdi presudu Iliru Đokaju koga je Apelacioni sud osudio na 40 godina zatvora zbog ubistva Šejle Bakije, važan je korak u jačanju crnogorskog pravosudnog sistema, kazao je ministar pravde, Bojan Božović.

On je, u objavi na društvenim mrežama, pozdravio odluku Vrhovnog suda kojom je potvrđena presuda Apelacionog suda od 28. novembra prošle godine i odbijena kao neosnovana žalba branioca Đokaja.

“Ova odluka predstavlja važan korak u jačanju pravosudnog sistema i potvrdu njegove posvećenosti zaštiti prava i dostojanstva žrtava”, kazao je Božović.

On je dodao da Ministarstvo pravde ostaje odlučno u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i femicida.

“U tom pravcu, nacrtom izmjena i dopuna Krivičnog zakonika predviđa se da će se lice koje liši života žensko lice iz pobuda zasnovanih na rodnoj pripadnosti kazniti zatvorom u trajanju najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora”, kazao je Božović.

On je dodao da je njihova obaveza da obezbijede pravdu za žrtve i osiguraju da pravni sistem jasno i nedvosmisleno sankcioniše najteže oblike nasilja nad ženama.

“Nastavićemo da radimo na unapređenju zakonodavnog okvira i sprovođenju mjera koje će efikasno doprinijeti suzbijanju femicida u Crnoj Gori”, zaključio je Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS