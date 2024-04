Božović: Crna Gora ne treba da glasa za Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Predstavnik Crne Gore u Ujedinjenim nacijama (UN) ne treba da glasa za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, ocijenili su iz Socijalističke narodne partije (SNP), navodeći da se zalažu za pomirenje naroda kroz međusobni dijalog i razumijevanje.

Poslanik SNP-a Bogdan Božović kazao da je stav te stranke da se “neosporno dogodio ratni zločin”.

On je rekao i da u SNP-u osuđuju sve zločine na prostoru bivše Jugoslavije, bez obzira ko su počinioci.

„Rješavanje kritičnih pitanja iz prošlosti je značajno, ali uz konsenzus svih uključenih strana i međusobno razumijevanje koje proizilazi iz otvorenog dijaloga, a ne kroz donešenje rezolucija o međusobnoj osudi“, istakao je Božović u izjavi za medije.

Kako je naveo, pomirenje naroda koji žive u Bosni i Hercegovini je od vitalnog značaja za njenu budućnost, kao i za budućnost i prosperitet cijelog regiona bivše države.

Božović je kazao da se samo kroz međusobnu saradnju može obezbijediti bolji život za sve građane.

„Zbog svega navedenog smatramo da predstavnik Crne Gore u UN ne treba da glasa za Rezoluciju“, rekao je Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS