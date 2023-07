Bošković: Radujemo se eventualnom sudskom postupku kako bi okončali fingiranu aferu

Podgorica, (MINA) – Član Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković kazao je da su bivši članovi Komisije za stambena pitanja Vlade podizanje optužnice dočekali sa zadovoljstvom i olakšanjem jer će, kako je rekao, konačno moći da kroz eventualni sudski postupak stave tačku na kompletan slučaj.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je danas neposrednu optužnicu protiv Boškovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Ivana Brajovića, Dražena Miličkovića i Damira Šehovića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i dodjelom stanova i povoljnih kredita oštetili državni budžet za 2,6 miliona EUR.

Bošković je, u saopštenju dostavljenom medijima, rekao da niko od članova Vladine komisije nije donio bilo kakvu odluku u slučajevima za koje se terete.

„Okolnost da je SDT podiglo optužnicu u slučaju poznatom kao “Afera stanovi” dočekali smo sa zadovoljstvom i olakšanjem jer ćemo konačno biti u prilici da kroz eventualni sudski postupak, a ne medijski progon, stavimo tačku na kompletan slučaj, jer niko od nas nije donio bilo kakvu odluku u slučajevima za koje nas terete“, naveo je Bošković.

On je kazao da se već duže od dvije godine, „a uvijek kad je potrebno odlazećem premijeru da skrene pažnju sa svojih nepočinstava, javnost zatrpava pompeznim poluinformacijama“.

„Cilj tih informacija je pokušaj kompromitacije mene lično, kao i časnih ljudi sa kojima sam sarađivao, a sve sa namjerom da se nanese politička šteta nama, kao i partijama kojima pripadamo“, smatra Bošković.

On je istakao da je sve što je Komisija radila bilo u skladu sa pozitivnim-pravnim propisima, sa ciljem da se omogući ili pomogne u rješavanju stambenih pitanja zaposlenih u državnoj upravi.

Bošković je kazao da će sve što imaju i znaju o konkretnom slučaju bivši članovi Komisije saopštiti u postupku koji potencijalno slijedi.

„A nadam se da će sada, kada je lov na vještice završen, i mediji imati dovoljan nivo senzibiliteta da objektivno, a ne tendenciozno izvještavaju o kompletnom slučaju“, dodao je Bošković.

On je kazao da su sigurni u pravosnažnu oslobađaju sudsku presudu, ako do postupka dođe.

„Tada ćemo mi preduzeti korake u zaštiti naših ličnosti od progona ododlazeće Vlade i njenog premijera, kada ćemo protiv svih njih koji su učestvovali u ovoj očiglednoj političkoj farsi pokrenuti odgovarajući postupak“, poručio je Bošković.

