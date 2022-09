Bošković: Abazović i u tehničkom mandatu radi protiv crnogorskih interesa

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović i u tehničkom mandatu radi protiv crnogorskih nacionalnih interesa, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković.

Abazović je, na otvaranju samita inicijative Otvoreni Balkan, rekao da je ta inicijativa uspješna i funkcionalna i da očekuje da će Crna Gora uskoro postati njena članica.

Bošković je naveo da ne iznenađuje to što je danas Abazović nedvosmisleno saopštio svoj stav da bi želio Crnu Goru da uvede u Otvoreni Balkan jer, kako je kazao, sistemom tihog involviranja, on već duže vrijeme sprovodi taj plan.

„Iz razloga što bi ta inicijativa Crnu Goru odvojila od prevashodnog cilja – što skorijeg članstva u Evropskoj uniji, koje po interese države nema i ne smije imati alternativu, postalo je jasno da i u tehničkom mandatu odlazeći premijer radi protiv crnogorskih nacionalnih interesa“, rekao je Bošković.

Prema njegovim riječima, zbog toga je, između ostalog, njegovoj vladi i izglasano nepovjerenje.

„Ali kada se i Vučić složio da nikad neko nije, ne u prvih 100 dana, nego u cijelom mandatu, i ne samo u Crnoj Gori nego bilo gdje na svijetu, uradio za tuđu državu koliko Abazović za Srbiju, onda najmanje što možemo očekivati je da će nakon Andrije Mandića i Milana Kneževića, Vučić odlikovati i Abazovića ali nagradom proklamatora i izvođača radova ideologije “srpskog sveta” onda kada za nju Aleksandar Vulin izradi zvaničan orden ili brošuru“, kaže se u saopštenju.

