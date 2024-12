Borovinić Bojović predsjednica Skupštine Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Nositeljka liste Za budućnost Podgorice, Jelena Borovinić Bojović, izabrana je danas za predsjednicu Skupštine Glavnog grada.

Ona je na tu funkciju izabrana na prvoj sjednici lokalnog parlamenta, a predložili su je koalicija Za budućnost Crne Gore, koalicija Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata i Pokret za Podgoricu.

Za izbor Borovinić Bojović glasao je 31 odbornik, a protiv 20.

Borovinić Bojović je kazala Podgorica uvijek bila grad pitome riječi i tolerancije i grad koji se širi okupljajući razlike.

Ona je rekla da joj je čast što je ponovo izabrana, dodajući da planira da predsjedavanje nastavi u parlamentarnom i demokratskom duhu.

“Sada je vrijeme da razlike pretočimo u zbir dobrih ideja koje će popraviti Podgoricu”, rekla je Borovinić Bojović.

Kako je naglasila, vrijeme ja da pokažu da umiju kvalitetno da sarađuju, a sve u korist građana.

Borovinić Bojovič je ukazala na potrebu da se u Podgorici konačno uspostavi politička stabilnost, jer je to, kako je navela, osnov za realizaciju svih projekata koji čekaju Glavni grad.

“Stabilnost je osnov razvoja”, poručila je Borovinić Bojović, dodajući da su pred njima obaveze i zadaci koje su obećali građanima.

Danas, kako je navela, preuzimaju odgovornost da ih realizuju.

Borovinić Bojović je poručila da Podgorica ostaje dosljedna evropskim integracijama i evropksom kursu države i istakla da je sada vrijeme za rad.

Ona je pozvala opozicijju da se aktivno uključi u rad parlamenta i da bude korektivni i kontrolni faktor.

Borovinić Bojović je bila predsjednica podgoričkog parlamenta i u prethodnom sazivu, a ranije je bila i ministarka zdravlja u 42. Vladi.

Odbornik koalicije Za budućnost Podgorice Mitar Šušić kazao je da je predlog da na čelu Skupštine bude Borovinić Bojović zasnovan, prije svega, na političkom dogovoru konstituenata većine, ali i na činjenici da je i u prethodnom sazivu uspješno vodila gradski parlament.

On je rekao da je Borovinić Bojović u prethodnom sazivu na kvalitetan i dobar način vodila Skupštinu Glavnog grada.

„Očekujemo da će biti tako i u narednom periodu i želio bih da damo doprinos kvalitetu parlamentarnog života, tako što ćemo jednoglasno izabrati Borovinić Bojović za predsjednicu Skupštine, uvažavajući činjenicu da je to u prethodnom sazivu radila veoma dobro, ali i njenu biografiju“, rekao je Šušić.

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Klikovac rekao je da će se današnjim izborom Borovinić Bojović potvrditi brutalna izborna prevara građana Podgorice.

„Pred nama je platforma Građanskog pokreta URA i Pokreta za Podgoricu, koja je nastala nakon izbora i nakon što su građani glasali tu platformu i listu za promjene u Glavnom gradu, glasali su anti-Vladinu platformu“, kazao je Klikovac.

On je podsjetio da će Pokret za Podgoricu glasati za one za koje je, „nejaki predsjednik države“ Jakov Milatović prije izbora kazao da vode antidržavnu, antievropsku i antigrađansku politiku.

„Isti ti su građanima govorili kada su rušili vlast u Podgorici, da je jedino Luka Rakčević koji valja u toj vlasti“, rekao je Klikovac.

On je kazao da su ljudi iz Pokreta za Podgoricu i Milatović ucijenjeni od premijera Milojka Spajića i predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

„Ova vlast se nije sastavljala u prostorijama Pokreta za Podgoricu, nego u Skupštini Crne Gore 25. decembra, na sastanku Mandića i odbornika, a onda su ti sastanci nastavljeni u Srpskoj kući, gdje su prisustvovali takođe Milatović i Mandić“, naveo je Klikovac.

Odbornica Zdenka Popović rekla je da Borovinić Bojović u prethodnom mandatu funkciju predsjednice Skupštine obavljala na najbolji način, uz zadovoljstvo opozicije i pozicije.

Ona je navela da je zapanjena činjenicom da predstavnik najveće opozicione partije čita platformu drugih političkih subjekata, a ne platformu i nešto što se tiče njegove političke partije.

„Izborna volja građana je u potpunosti ispoštovana, mi ni u jednoj varijanti nećemo dozvoliti opstrukciju Skupštine Glavnog grada, kao što smo to dozvolili u državnom parlamentu, gdje se pokazalo ko je destruktivan i ko je antievropski i ko je protiv evropskog puta“, navela je Popović.

Odbornica Građanskog pokreta URA Milena Vuković Sekulović kazala je da je predizborna kampanja sa Pokretom za Podgoricu bila bazirana na anti-Vladinoj politici.

Ona je navela da je Milatović u dva dana odlučio da se vrati „onamo odakle je potekao“.

„Ovdje nema nikakvih borba za funkcije, ovo je klasično ideološko svrstavanje Milatovića ka DF-u. Pristao je na neke ucjene ili šta li se već desilo, u to neću da ulazim, ali je iznevjerio glasove URA-e i svih ljudi koji su glasali za našu listu jer smo imali anti-Vladinu kampanju“, kazala je Vuković Sekulović.

Odbornik DPS-a Stefan Ćulafić kazao je da je vlast formirana u Srpskoj kući i da su je formirali Milatović i Mandić koji je, kako je naveo, lider parlamentarne većine.

„Ova skupštinska većina formirana na neprincipijelnoj bazi“, rekao je Ćulafić, dodajući da će stvarna gradonačelnica biti Borovinić Bojović.

Mitar Paunović iz Demokrata kazao je da je Borovinić Bojović bila ministarka u “prvoj demorkatskoj Vladi” i da je bila ocijenjena kao najbolja ministarka.

“Podgorica je ponosna što na čelo ovog doma dolazi neko kao ona”, rekao je Paunović, dodajući da ona ima podršku Demokrata.

Odbornici će gradonačelnika i njegove zamjenike birati na narednoj sjednici, a kandidat za gradonačelnika je nosilac liste PES-a i Demokrata, Saša Mujović.

Kandidati za zamjenike gradonačelnika su funkcionerka Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić i Boris Spalević iz Demokrata.

