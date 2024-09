Borovinić Bojović: Pozvaćemo Mujovića i Rakčevića na dogovor

Podgorica, (MINA) – Koalicija „Za budućnost Podgorice“ pozvaće lidere liste Za bolju Podgoricu i koalicije Pokreta Evropa sad i Demokrata, na razgovor o formiranju vlasti u Glavnom gradu, poručila je nositeljka liste te koalicije Jelena Borovinić Bojović.

Ona je kazala da je koalicija “Za budućnost Crne Gore” ostvarila veliku pobjedu na izborima u Podgorici i, kako je navela, odbranila slobodu osvojenu 30. avgusta 2020. godine.

„Ovo je velika pobjeda i važan dan za Podgoricu, dan kada su građani prepoznali naš program i poruke koje su se odnosile na stabilnost, temeljnost i na značaj razvoja i napretka Podgorice kao prijestonice , evropske i demokratske Crne Gore“, kazala je Borovinić Bojović.

Prema njenim riječima, ovo je i veliki dan za koaliciju „Za budućnost Podgorice“.

„Ovo je dan kada ćemo pozvati koalicione partnere iz Vlade na dogovor, Sašu Mujovića i Luku Rakčevića“, rekla je Borovinić Bojović, dodajući da su njihov fokus bili i ostali građani Podgorice.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević ocijenio je da je koalicija „Za budućnost Podgorice“ postigla dobar rezultat.

On je zahvalio svim građanima koji su u izbornom danu “punom pritisaka i kotroverzi” dali podršku njihovoj koaliciji.

„Moram da primijetim da je Demokratska partija socijalista (DPS) ostvarila rezultat koji je direktna posljedica svađa pojedinih političkih subjekata koji su nastali iz većine od 30. avgusta 2020. godine“, rekao je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS