Podgorica, (MINA) – Nositeljka liste Za budućnost Podgorice Jelena Borovinić Bojović biće predsjednica Skupštine opštine Glavnog grada, a Demokrate i Građanski pokret (GP) URA imaće zamjenike gradonačelnika, kazao je jedan od lidera Pokreta Evropa sad Jakov Milatović.

Milatović, koji je bio nosilac liste Evrope sad na lokalnim izborima u Podgorici, rekao je da su se u pregovorima o formiranju vlasti dogovodili da gradonačelnik bude iz Pokreta Evropa sad, kao najjačeg konstituenta buduće gradske uprave.

On je ocijenio da su pregovorima pokazali političku zrelost i odgovornost.

Milatović je istakao da su pozvali i GP URA da participira u novoj gradskoj upravi, pokazujući širinu i političku racionalnost.

On je objasnio da je do sada dogovoreno da Pokret Evropa sad, kao najjači konstituent buduće gradske uprave, da gradonačelnika, da DF ima predsjednika Skupštine opštine.

„Ja sam srećan da će to biti Jelena Borovinić Bojović. Demokrate i URA daće zamjenike gradonačelnika“, rekao je Milatović agenciji MINA.

On je kazao da su se složili da nova gradska uprava mora biti značajnije depolitizovana.

Kako je dodao, složili su se i da se akcenat mora staviti na transparentnost i da se od prvog dana mora krenuti u realizaciju svih programskih ciljeva koje su predočavali građanima prije izbora.

Milatović je rekao da Podgorica ima pristup budžetu većem od 100 miliona EUR i, kako je ocijenio, nije dovoljno urađeno i predstoje dani ubrzanog razvoja.

On smatra da bi dodatno trebalo prefosionalizovati određene funkcije i da Podgorica na svim mjestima odlučivanja dobije ljude koji su apsolutno kompetentni za mjesta koja pokrivaju.

„Da to ne budu kao što je to do sada bio slučaj neki partijski činovnici koji nemaju previše ni istorijata za to mjesto, niti znanja u kontekstu svog rada“, dodao je Milatović.

Milatović je, govoreći o situaciji sa proglašenjem izbora u Podgorici i izborom sudija Ustavnog suda, kazao da se nada da će poslanici biti dovoljno odgovorni da izaberu sudije jer je to jedini način na koji se može izaći iz velike ustavne krize.

Milatović je kazao da situaciju sa proglašenjem rezultata izbora u Podgorici vidi kao nevoljnost Demokratske partije socijalista (DPS) da mirno preda vlast i kao opstrukciju mirne tranzicije vlasti.

Prema njegovim riječima, žalbe koje su pred Ustavnim sudom nemaju veze sa samim rezultatima izbora u Podgorici i nikako ne mogu uticati na rezultate.

Milatović je dodao da su sve te žalbe prvo bile odbijene od Opštinske i Državne izborne komisije, a da su za odbijanje glasali i članovi DPS-a.

Kako je rekao, Evropa sad je preduzela sve pravne i institucionalne mehanizme kako bi došlo do verifikovanja izborne volje.

Milatović je rekao da u Podgorici postoje veliki infrastrukturni problemi.

On je poručio da će nova vlast od prvog dana krenuti u realizaciju velikih razvojnih projekata, proširenje određenih ulica, izgradnju mostova i proširenje postojećih, zaobilaznice koja bi trebala da spoji cetinjski i nikšićki put.

Milatović je rekao da Podgorica mora da puno više vodi računa i o redovnom vodosnadbjevanju, odvozu i upravljanju smećem, otpadnim vodama, parkingu i da se malo veći fokus stavi na kulturu.

Upitan kako planiraju da riješe problem oko kolektora, Milatović je ocijenio da je žalosno da je trenutno postrojenje u Podgorici urađeno prije više od 50 godina i da je kolektor u Botunu pitanje koje nije na dobar način bilo iskomunicirano sa mještanima.

„Obećao sam da ćemo vrlo pažljivo pristupiti tom pitanju, i siguran sam u naredne četiri godine zaokružiti pitanje novog postrojenja za otpadne vode“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, stvari koje moraju raditi istovremeno su i pitanje koje se tiče nove bolnice u Podgorici, nove gimnazije, poljoprivredne srednje škole, izgradnje svih vrtića i škola u naseljima koja ih trenutno nemaju.

„Za sve to je novoj gradskoj upravi je potrebna politički stabilna vlada, koja ima politički legitimitet, volju i znanje da radi stvari u državi, da konačno stavimo fokus na razvojne stvari“, dodao je Milatović.

Milatović je, upitan kako vidi rješenje političke situacije u državi, ocijenio da je najveći problem blokada Ustavnog suda.

„Neke od partija su već rekle da će glasati za sudije Ustavnog suda, zaista mislim da bi i DPS trebao da pokaže jednu dozu političke odgovornosti i da glasa za sudije Ustavnog suda. To je prvi korak za rješavanje političke i institucionalne krize“, rekao je Milatović.

Kako je rekao, Evropa sad je od osnivanja vrlo principijelna u kontekstu uzlaska iz krize, a to su Ustavni sud pod broj jedan, a parlamentarni izbori broj dva.

„Zato što je trenutni sastav Skupštine u prethodne dvije godine pokazao da ne može da napravi politički stabilnu Vladu, da ne može da odblokira institucije, da mu dugo vremena treba da promijeni članove Tužilačkog savjeta, da već duže vremena ne može da izabere nove članove Ustavnog suda“, rekao je Milatović.

Milatović je ocijenio da je problem što trenutni saziv Skupštine dodatno ne reflektuje volju građana u Crnoj Gori, i da su to sada i pokazali lokalni izbori.

„Kada imate takvu situaciju, ona je neodrživa i jedino što možete je da, kao ozbiljni ljudi, skratite mandat ovom sazivu Skupštine i raspišete vanredne parlamentarne izbore“, smatra Milatović.

On je, komentarišući najavu formiranja vlade, ocijenio da to nije dobra izlazna varijanta.

„Ta vlada bi opet bila slaba jer bi imala podršku od samo 41 poslanika. Drugo, znate da i za odblokiranje institucija sistema i ubuduće 41 poslanik nije dovoljan. I ta trenutna parlamentarna većina od 41 poslanika koja bi podržavala neku buduću vladu nije kvalitetna refleksija trenutne političke volje građana“, dodao je Milatović.

Kako je naveo, od tog 41 poslanika pet je iz Socijalističke narodne partije koja nije prešla cenzus u Podgorici.

On je istakao da parlamentarne političke partije moraju da budu svjesne značaja krize u kojoj je Crna Gora i da građani od njih očekuju da naprave dogovor i izaberu sudije Ustavnog suda.

Upitan da li će Evropa sad imati kandidata na predsjedničkim izborima, Milatović je kazao da je ta stranka trenutno velika politička snaga u Crnoj Gori, ali da još uvijek nijesu došli do konačnog odgovora da li će ga imati ili će podržati nekog zajedničkog.

„Sasvim sigurno znate da Evropa sad ima dovoljno kandidata koje bismo mogli da kandidujemo u tom kontekstu, Spajića i mene, Injac. To je jedno pitanje na koje ćemo mi i sve druge partije morati da damo odgovor“, rekao je Milatović.

