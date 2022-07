Borelj: Prošlo dosta vremena bez napretka

Podgorica, (MINA) – Politički lideri u Crnoj Gori treba da utvrde strateški prioritet, a to je ubrzanje pristupanja Evropskoj uniji (EU), i da ne dopuste da ih drugi događaji skrenu sa najvažnijeg poduhvata, poručio je visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, Žozep Borelj.

On je na konferenciji za novinare kazao da je Crna Gora jedan od partnera kojem najviše vjeruju.

Borelj je rekao da je Crna Gora država koja je najviše napredovala.

“Da bi ova priča bila uspješna, postoji više zahtjeva koji se odnose na reforme u oblasti vladavine prava”, dodao je Borelj.

On smatra da je prošlo dosta vremena bez napretka.

„Mislim da politički lideri ovdje u Crnoj Gori treba da utvrde strateški prioritet i da se ubrza pristupanje Crne Gore EU, i da ne dopuste da ih drugi događaji skrenu sa tog najvažnijeg poduhvata“, istakao je Borelj.

Crna Gora je, kako je naveo, u posljednjih deset godina kontinuirano i u potpunosti usklađena sa pozicijama i odlukama EU u oblasti vanjske i bezbjednosne politike.

„Tu spada i vaša posvećenost restriktivnim mjerama protiv Rusije“, dodao je Borelj.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivkapić kazao je da je prioritet vladavina prava, i da je to znak evropske zrelosti svake države, pa i Crne Gore.

On je rekao da se nada da će država dobiti završne kriterijume u toj oblasti.

„Jučerašnji sastanak nas je podsjetio koliko je moguće da Crna Gora bude prva naredna članica EU, ali nas je podsjetio i da to zavisi od nas“, naveo je Krivokapić.

