Podgorica, (MINA) – Položaj LGBTI osoba u Crnoj Gori bolji je nego što je bio prije deceniju, ocijenili su iz LGBT Foruma Progres i LGBTIQ Socijalni Centar dodajući da je borba za ljudska prava i ravnopravnost tih osoba generacijski proces.

Oni su LGBTI osobama u Crnoj Gori, saveznicima i partnerima, čestitali 28. jun, dan kada je u Njujorku 1969. godine počela Stounvolska revolucija i koji se formalno smatra početkom svjetskog LGBTI pokreta.

Kako se navodi u saopštenju, taj važan datum podsjeća da je borba za ljudska prava i ravnopravnost LGBTI osoba generacijski proces, da su vrijednosti na kojima se taj pokret baštini univerzalne, kao i da je pred njima još uvijek dug put do ostvarenja krajnjeg cilja.

Oni su rekli da je Crna Gora, tokom više od decenije njihovog rada i aktivizma, doživjela značajne društvene promjene i da su napori organizacija civilnog društva i njihovih saveznika i partnera u velikoj mjeri doprinijeli tome da je položaj LGBTI osoba u Crnoj Gori danas bolji nego što je tada bio.

“Potrebno je još napora kako bi se iskorijenili hronični problemi poput govora mržnje, diskriminacije i nasilja, te ubrzale sve neophodne reforme na našem evropskom putu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar će nastaviti da predano rade na poboljšanju kvaliteta života i položaja LGBTI osoba u Crnoj Gori, bez obzira na različite faktore koji teže da unazade i umanje ljudska prava svih, kako u Crnoj Gori tako i globalno.

“Kao što nas istorija uči, kroz Stounvolsku revoluciju i brojne druge istorijske događaje nakon toga, jedini način da se izborimo za ljudska prava i dostojanstven život je da to učinimo ujedinjeni i uz puno uvažavanje svih različitosti”, navodi se se u sopštenju.

Iz LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar rekli su da poruka današnjeg dana, kao i cijelog juna, koji se globalno obilježava kao mjesec ponosa, jeste da treba da budu i ostanu ponosni na ono što jesu.

“Da svi damo doprinos jedinstvenoj borbi za ljudska prava i ravnopravnost u svojoj zemlji i da ostanemo hrabri uprkos svim izazovima”, zaključuje se u saopštenju.

