Blinken pozvao Milatovića da posjeti Vašington

Podgorica, (MINA) – Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Entoni Blinken pozvao je predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da posjeti Vašington.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Blinken je, u pismu zvanične čestitke povodom stupanja na dužnost Milatovića, poručio da rat u Ukrajini traži aktivnu posvećenost svih NATO saveznika da se ojača kolektivna sigurnost, bezbjednost i stabilnost.

“Ključ tog poduhvata je kompletiranje procesa evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, gdje Crna Gora može da igra odlučujuću ulogu”, kazao je Blinken.

On je rekao da su predsjednički izbori u aprilu pokazali da crnogorski građani žele ubrzanje evropskog puta države, i da budu dio Evrope koja je cjelovita, slobodna, prosperitetna i bezbjedna.

Blinken je poručio da će raditi sa Milatović kako bi produbili jako američko-crnogorsko partnerstvo, koje ima korijene u zajedničkim vrijednostima.

“Primite moje najljepše želje i ohrabrenje da se suočite sa izazovima koji su pred Vama. Radujem se da Vas ugostim u Vašingtonu, kada obaveze to dozvole”, naveo je Blinken u čestitci.

Milatović je zahvalio na pozivu Blinkena i poručio da se raduje skorom odlasku u Vašington i susretu sa najvišim zvaničnicima te države, u cilju daljeg jačanja strateških političkih i ekonomskih veza.

