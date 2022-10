Birači u Crnoj Gori tražili alternativu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski birači su na lokalnim izborima u nedjelju poslali poruku da im je dosta sporenja i podjela između postojećih blokova i nestabilnosti, i da žele treću opciju, ocijenili su američki analitičari koji prate situaciju u Crnoj Gori i regionu.

Direktor za Evropu u Međunarodnom republikanskom institutu, sa sjedištem u Vašingtonu, Pol Mekarti, kazao je za Glas Amerike da se poslije lokalnih izbora povećala vjerovatnoća da će biti i vanrednih parlamentarnih.

“Povećava se pritisak da se održe novi izbori”, rekao je Mekarti.

On je naveo da se nada da će rezultati lokalnih izbora ohrabriti političke lidere da bolje sarađuju.

“I da će poslije izbora, možda naredne godine, biti formirana snažna parlamentarna većina, koja će nastaviti kurs Crne Gore”, kazao je Mekarti.

On je rekao da ga je na izborima u 14 crnogorskih opština najviše iznenadila erozija podrške Demokratskoj partiji socijalista (DPS) i uspon pokreta Evropa sad.

Mekarti je naveo da su građani tražili alternativu postojećim strankama.

“To je jasno. To je znak da su građani nezadovoljni podjelama u zemlji, između DPS-a i njegovih koalicionih partnera i stranaka bivše vladajuće većine, uključujući URA-u, ali i Demokratski front i Demokrate”, smatra Mekarti.

On je kazao da Crnogorci veoma podržavaju članstvo u Evropskoj uniji (EU).

To, kako je dodao Mekarti, pokazuju i njihova istraživanja javnog mnjenja.

“Prema anketi koju smo ranije ove godini uradili, većina, 55 odsto, takođe podržava članstvo Crne Gore u NATO. Zbog toga mislim da ovo možda pokazuje dvije stvari, da su građani željeli alternativu i da nastavljaju da podržavaju zapadni kurs”, istakao je Mekarti.

Edvard Džozef, predavač na Školi za napredne međunarodne studije Univerziteta Džons Hopkins, ocijenio je za Glas Amerike da su izbori pokazali da je smanjena podrška DPS-u, ali da ta stranka nije doživjela krah.

Džozef je kazao da ne smatra da je na izborima iskazana podrška koaliciji formiranoj poslije izbora u avgustu 2020. godine, niti povratku na liderstvo pod DPS-om.

On je dodao da izbore ne vidi ni kao pobjedu za premijera Dritana Abazovića.

“Ako bih govorio o nekoj poruci, rekao bih da je biračima dosta sporenja, konflikta i nestabilnog i ekstravagantnog liderstva koje obećava da će se usredsrediti na stabilnost i jedinstvo i članstvo u EU, a umjesto toga djeluje na veoma provokativane načine”, ocijenio je Džozef.

Birači, kako je kazao, žele stabilno liderstvo koje će se boriti protiv korupcije, ali ne na ispolitizovani način.

Džozef smatra da su Crnoj Gori potrebni vanredni parlamentarni izbori.

“Moraju da izađu iz ove ustavne krize i paralize oko sudskih imenovanja”, rekao je Džozef.

Izbori su, kako je rekao, dobra prilika za pojavu novog lidera koji će se usredsrediti na to, “a ne na ekstravagantne marketinške poteze i brze dogovore sa crkvom”.

“Znači ići na nacionalne izbore i usredsrediti se na priliku koja zaista ujedinjuje, a to je članstvo u EU”, naglasio je Džozef.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS