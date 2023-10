Biografija Andrije Mandića

Podgorica, (MINA) – Novi predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rođen je 19. januara 1965. godine u Šavniku.

Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Diplomirao je na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici.

Mandić je, prije političkog angažmana, bio direktor i suvlasnik akcionarskog društva za preradu obojenih metala, a organizovao je prvu privatnu proizvodnju aluminijumskih legura u Crnoj Gori.

Mandić je jedan od osnivača Srpske narodne stranke (SNS) a od 2003. do 2009. godine bio je predsjednik SNS-a.

U Vladi nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije obavljao je funkciju zamjenika ministra za privredu.

Bio je na čelu koalicije “Srpska lista” i njen predsjednički kandidat na izborima 2008. godine.

Ujedinjenjem nekadašnje Srpske narodne stranke i Narodne socijalističke stranke Momira Bulatovića, 24. januara 2009. godine, osnovana je Nova srpska demokratija.

Andrija Mandić je od tada na čelu te političke organizacije koja je bila najjača opoziciona stranka u Crnoj Gori.

Bio je osnivač i član predsjedništva Demokratskog fronta (DF).

Mandić je bio nosilac liste “DF – Mi ili on” na parlamentarnim izborima 2016. godine, kao i predsjednički kandidat na izborima ove godine.

