Bijelo Polje dobilo struju

Podgorica, (MINA) – Ekipe Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) sanirale su kvar na mreži i osigurale neprekidno napajanje strujom u Bijelom Polju, saopšteno je iz te energetske kompanije.

Bijelo Polje je jutros, u pet sati i 54 minuta ostalo bez napajanja strujom, zbog kvara u postrojenju Ribarevine.

Iz CGES-a su na društvenoj mreži Fejsbuk /Facebook/ naveli da je kvar uslovljen nevremnom u Bijelom Polju.

“CGES je stvorio preduslove za uredno napajanje bjelopoljskog konzuma”, piše u objavi.

Navodi se da su ekipe CGES-a uspjele da saniraju posljedice kvara, uključe 110/35 kV transformator pod napon i time osiguraju neprekidno napajanje električnom energijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS