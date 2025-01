Belan: Subjekti aktuelne vlasti vrijeđaju inteligenciju građana

Podgorica, (MINA) – Svi subjekti aktuelne vlasti besramno vrijeđaju inteligenciju građana Crne Gore, kazao je jedan od lidera Evropskog saveza i predsjednik Liberalne partije (LP), Vatroslav Belan.

Lider Bošnjačke stranke i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović ranije je rekao da najoštrije osuđuje čestitku koju je predsjednik Skupštine Andrija Mandić uputio povodom praznika koji je u Bosni i Hercegovini proglašen neustavnim, i upitao „koji je naš naredni međunarodni prijatelj i partner na redu za narušavanje odnosa”.

Belan je kazao da svi subjekti aktuelne vlasti besramno vrijeđaju inteligenciju građanki i građana Crne Gore.

„Prvo nam je predsjednik (Jakov) Milatović konstatovao kako je karakter sadašnje vlasti anticrnogorski i antievropski, a zatim se lagano preko Podgorice vratio u tu i takvu vlast, a danas nam se ni manje ni više nego Ibrahimović javno pita koji je naš naredni međunarodni prijatelj i partner na redu za narušavanje odnosa”, naveo je Belan.

On je pitao od koga Ibrahimović očekuje odgovor.

“Ko je ministar vanjskih poslova u Vladi? Moja tetka? Neka nam on kaže, učestvuje u svemu”, naveo je Belan.

Belan je kazao da su vanjski poslovi resor Ibrahimovića i da on valjda zna “šta mu Mandić kao koalicioni partner smjera na tom planu”.

“I zna, ali vlast je vlast, fotelja je udobna”, rekao je Belan.

On je naveo da Evropski savez ničim neće doprinijeti da “standardne suludosti i “udice” koje vlast plasira i baca skrenu pažnju javnosti sa trenutno najkrupnijih tema – stanja u bezbjednosnom sektoru, adresiranja odgovornosti na cjelokupni rukovodni vrh i prethodno sprovedeno gaženje Ustava”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS