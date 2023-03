Begović zatražila izvještaj o prijavljenim slučajevima policijske torture

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović zatražila je od rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da joj do ponedjeljka dostavi detaljan izvještaj o prijavljenim slučajevima policijske torture i preduzetim radnjama u tim predmetima.

Iz kabineta Vrhovnog državnog tužilaštva saopšteno je da je Begović izvještaj zatražila povodom objavljenih fotografija policijske torture.

“Nakon analize dostavljenih izvještaja donijeće se odluka o daljem postupanju”, navodi se u saopštenju.

