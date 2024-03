Bečić: Nećemo propustiti istorijsku šansu

Podgorica, (MINA) – Vlada je spremna da nastavi progres, kako bi se za nekoliko mjeseci dobio Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i krenulo sa zatvaranjem poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), poručio je potpredsjednik Vlade i lider Demokrata, Aleksa Bečić.

On je u Bukureštu prisustvovao Kongresu Evropske narodne partije (EPP), vladajuće i najveće političke grupacije u Evropskom parlamentu (EP), na kojem će biti izabran kandidat EPP za predsjednika Evropske komisije (EK).

Kako je saopšteno iz Demokrata, Bečić je na Kongresu razgovarao sa aktuelnom predsjednicom EK Ursulom Fon der Lajen, predsjednikom Vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem, predsjednikom Komiteta za spoljne poslove EP Dejvidom Mekalisterom i drugim visokom zvaničnicima.

Navodi se da je Bečić iskazao snažnu posvećenost Demokrata afirmaciji evropskih i evroatlanskih vrijednosti.

“Iskazao je i punu spremnost Vlade da se nastavi progres, ističući veliki svakodnevni rad i riješenost da za nekoliko mjeseci dobijemo IBAR i nakon toga krenemo sa zatvaranjem pregovaračkih poglavlja”, kaže se u saopštenju.

Bečić je rekao da Crna Gora neće propustiti istorijsku i generacijsku šansu koja joj se ukazala.

“Crna Gora kao 28. članica EU je sjajna vijesti za Crnu Goru, Uniju, ali i sve zemlje kandidate. Nastavljamo zajednički i partnerski ka tom velikom cilju, zaključio je Bečić.

