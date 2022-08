Bečić: Nećemo ni u kakvu koaliciju sa DPS-om

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora neće ulaziti ni u kakvu koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), poručio je lider Demokrata Aleksa Bečić, navodeći da nije bilo nikakvog dogovora sa DPS-om prije glasanja o nepovjerenju Vladi u Skupštini.

“Jedini dogovor kojem smo svjedočili je dogovor (Mila) Đukanovića, (Dritana) Abazovića i (Vladimira) Jokovića kojim je srušen 30. avgust i formirana 43. Vlada”, rekao je Bečić za Televiziju Vijesti.

On je istakao da Demokrate neće ulaziti ni u kakvu koaliciju sa DPS-om, vršenje vlasti s tom partijom, ni u modele u kakve su ulazili Socijalistička narodna partija (SNP) i URA.

“Prva opcija je da ispoštujemo 30. avgust, sjednemo za sto i zajedno s manjinskim partijama dogovorimo 44. Vladu. Druga opcija je privremena Vlada, koja bi pripremala vanredne izbore. Treća opcija su izbori odmah”, naveo je Bečić.

On je, kako prenosi portal Vijesti, rekao da nema nikakav problem da sjedne za sto i da se ispoštuje volja od 30. avgusta 2020. godine.

Kada je u pitanju eventualna privremena vlada, Bečić je kazao da bi bio prihvatljiv model da u u njoj budu “pojedinci koji ne izazivaju sporenje bilo kojeg dijela javnosti, bilo da je percepcija opravdana ili ne”.

Na pitanje da li bi on mogao biti premijer u novoj Vladi, Bečić je kazao da su „funkcije prolazne“.

“Smatram da su funkcije prolazne, ništa ne moram biti. Sa druge strane, uvijek sam bio spreman da prihvatim odgovornost, ako neko smatra da je to potreba. Pitanje moje sudbine nije bilo kakav preduslov”, naveo je Bečić.

Komentarišući stav Stejt departmenta da ne smatraju Demokratski front partnerom, on je istakao “pozitivne elemente od prije nekoliko dana”.

“Iako se ne bih u svemu složio sa gospodinom Andrijom Mandićem, on je u Skupštini saopštio da, što se tiče njega i njegovih poslanika, nijesu ni planirali da budu članovi Vlade“, kazao je Bečić.

On je podsjetio da su poslanici DF-a potpisali i akt o „maksimalnoj privrženosti spoljnoj politici Crne Gore“.

„Na bazi ovih stavova i pretpostavki, ne vidim posebne probleme za realizaciju modela o kojima sam govorio. Ne radi se o partnerstvima, već o nužnoj potrebi da unormalimo stanje u zemlji i stvorimo pretpostavke da se održe slobodni i fer izbori”, pojasnio je Bečić.

On je rekao da Demokrate neće povući potpise sa inicijative za razrješenje predsjednice Skupštine Danijele Đurović i da će glasati za njenu smjenu na sjednici 2. septembra.

Kako je naveo, izbor Đurović je proizvod koalicije sa DPS-om, nelegitimne skupštinske većine sa SNP i URA-om.

„Drugo, ona je dala saglasnost da se, na pravdi Boga, razriješi načelnik Generalštaba, general (Milutin) Đurović, tek u prvoj godini mandata, iako je časno obavljao funkciju. Treće, kontinuirani pokušaji pomoći donošenju zakona protiv Zete i Zećana”, dodao je Bečić.

