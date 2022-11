Bečić: Izbor sudija Ustavnog suda može riješiti krizu

Podgorica, (MINA) – Izbor sudija Ustavnog suda može da riješi krizu u Crnoj Gori, ocijenio je lider Demokrata Aleksa Bečić.

On je novinarima u Skupštini, nakon sastanka predstavnika parlamentarnih partija, kazao da je lako prepoznati odgovornost i vidjeti ko vodi pomiriteljsku politiku, a ko diže tenzije i čuva svoje biračko tijelo.

Bečić je rekao da zabrinjava visok stepen političke amnezije.

„Danas neki imputiraju nešto, a zaboravljaju drugo“, dodao je Bečić.

Prema njegovim riječima, jedino su institucije mjerodavne da daju sudove.

Za ocjenu ustavnosti, kako je naveo Bečić, mjerodavan je Ustavni sud.

“Rješenje je Ustavni sud koji može da zasijeda i odlučuje. To zavisi od poslanika, koji treba da drugi put glasaju za sudije“, kazao je Bečić.

On je rekao da nije čuo da je ijedan kandidat osporen i upitao zašto je problem da se izabere makar jedan sudija Ustavnog suda.

„Krizu može da deblokira jedno glasanje o sudijama Ustavnog suda“, smatra Bečić.

Upitan hoće li povući izmjene Zakona o predsjedniku Crne Gore, on je rekao da su već saopštili da u ovom trenutku ne vide razlog da promijene svoju odluku.

„Ako neko smatra da je zakon neustavan, zašto drži u blokadi instituciju koja o tome treba da da sud“, pitao je Bečić.

To je, prema njegovim riječima, odraz nemoći i nedostatka snage i kapaciteta „da se pogledaju u ogledalo i vide zbog čega stalno gube podršku“.

