Bečić: Istorijska šansa da Crnu Goru uvedemo u EU

Podgorica, (MINA) – Vrijeme u kome je formirana nova izvršna vlast je turbulentno i puno izazova, rekao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i spoljne poslove Aleksa Bečić, dodajući da njegova generacija političara ima istorijsku šansu da uvede državu u Evropsku uniju (EU).

Kako je saopšteno iz Bečićevog kabineta, on je kazao da će se u svom radu voditi načelom da niko ne može sam, kao i da trebaju jedni druge.

“Vrijeme u kome formiramo ovu Vladu je turbulentno, puno izazova i odgovornosti, posebno u okviru ovlašćenja koje preuzimam”, kazao je Bečić.

On je rekao da zajednički rad nikako ne znači da očekuje da svi nose isto breme.

“Naprotiv, svjestan sam da moje obaveze nose najveću odgovornost, ali moja prva poruka je poziv na saradnju oko cilja koji smo zajedno zacrtali”, kazao je Bečić.

Taj cilj je, prema njegovim riječima, da se iskorijeni mafija u Crnoj Gori, ekonomsko osnaživanje građanina ali i suprotstavljanje sistemskoj korupciji.

“Imamo istorijsku šansu da baš naša generacija političara uvede Crnu Goru u EU i zato želim da se obavežem da sve što budem radio, svaki korak, svaka reforma, svaka neizbježna promjena će biti u funkciji ubrzanog članstva u EU”, poručio je Bečić u saopštenju.

On je istakao da su iskustva zemalja koje su uspješno odradile ono što Crnu Goru čeka dobrodošla.

“Želim da gradimo prijateljstva i da se stručno povezujemo i van granica naše zemlje”, zaključio je Bečić.

