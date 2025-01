Bečić i Šaranović da dostave dokaze za optužbe da iza grupe studentata stoje OKG

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo sjutra?” pozvala je potpredsjednika Vlade Aleksu Bećića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da obavijeste javnost o dokazima na kojima su zasnovali tvrdnje da iza njih stoje organizovane kriminalne grupe (OKG).

Grupa “Kamo sjutra?” tražila je ranije da Bečić i Šaranović podnesu ostavke zbog tragedije na Cetinju u kojoj je stradalo 12 osoba.

“Ovo su ozbiljne optužbe kojima nam lijepe etikete kriminalaca, stoga tražimo da ponude dokaze za te tvrdnje i da na osnovu njih podnesu krivične prijave”, navodi se u saopštenju grupe studenata.

Oni su dodali da u protivnom, Bečić i Šaranović treba da snose političku i zakonsku odgovornost za neistine koje su iznijeli i time ugrozili svakog od njih pojedinačno.

Kako su istakli, tu neformalnu grupu čine i njome rukovode studenti, mladi ljudi koji žele da grade bolju budućnost za sve.

“Besramnim saopštenjima i objavama partija, Demokratska Crna Gora je dokazala da ih nije briga za mlade ljude ove zemlje, ukoliko ne pripadaju njihovoj partiji”, naveli su iz “Kamo sjutra?”.

Oni su naglasili da ne pripadaju nijednoj partiji u Crnoj Gori.

“Koliko god smo neiskusni, pametniji smo od toga”, zaključili su oni.

