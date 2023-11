Bečić: Crna Gora mora imati stabilnu vlast i nepristrasno pravosuđe

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, da bi postala država utemeljena na principima pravde i demokratije, mora imati stabilnu izvršnu vlast, efikasan parlament i nepristrasno pravosuđe, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je to kazao na panelu „Regionalna saradnja i evropske integracije Zapadnog Balkana“, koji je organizovala Građanska alijansa sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo iz Beograda.

Bečić je rekao da novoformirana Vlada, u suočavanju sa izazovima, prepoznaje važnost izvještaja Evropske komisije (EK) na koji odgovara najavom kreiranja sveobuhvatnog Akcionog plana, smatrajući to, kako je kazao, prilikom za učvršćivanje odgovornosti prema građanima i posvećenosti evropskim idealima.

On se, kako je saopšteno iz Vlade, osvrnuo i na unutrašnje političke izazove, definušući ih kao prilike za demonstraciju snage, odlučnosti i sposobnosti da se prevaziđu poteškoće.

„Ovo je trka za budućnost, trka koju moramo zajedno da istrčimo“, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, zadatak Vlade je da bez odstupanja sprovodi reforme i bez prestanka gradi evropske mostove.

Bečić je rekao da se značajno priznanje dosadašnje upornosti Crne Gre ogleda u saglasnosti unutar Evropske unije (EU) o politici proširenja, ali i u riječima predsjednice EK, Ursule fon der Lajen, koja je tokom posjete Crnu Goru proglasila “liderom u procesu proširenja“.

Kako je naveo, da bi Crna Gora poslužila kao primjer građanima i međunarodnoj zajednici, pred sobom ima misiju da postane zemlja utemeljena na principima pravde, demokratije i ljudskih prava.

„U tom cilju, moraju biti imenovani preostali nosioci pravosudnih funkcija, ispuniti kriterijume u poglavljima 23 i 24, kreirati uslove za zatvaranje novih poglavlja, ali i dobiti stabilnu izvršnu vlast koja je stabilna, efikasan parlament i nepristrasno pravosuđe“, poručio je Bečić.

On je kazao da je rat u Ukrajini svojevrsni katalizator za novi talas evropske solidarnosti, koji je neočekivano otvorio vrata Zapadnom Balkanu.

Bečić je, kako se dodaje, naglasio da su integracija Zapadnog Balkana i njegova evropska perspektiva strateške neophodnosti za očuvanje sigurnosti i stabilnosti čitave Evrope.

„Smatram da Crna Gora ima potencijal da bude svetionik u ovom novom geopolitičkom pejzažu, ne samo kao lider u regionu, već i kao budući pouzdan član EU, kao što je i pouzdani NATO saveznik“, rekao je Bečić.

