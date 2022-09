Barović kao Crnogorac odbranio čojstvo i junaštvo

Podgorica, (MINA) – Spomen-ploču crnogorskom admiralu bivše Jugoslovenske narodne armije, Vladimiru Baroviću, 31 godinu nakon njegove smrti, otkrili su na Visu, u Hrvatskoj, ministri odbrane i vanjskih poslova u tehničkom mandatu Raško Konjević i Ranko Krivokapić.

Krivokapić je poručio da je najava zločina koja je navela Barovića da se ogluši o naredbu, na najčasniji način na koji je znao, prvi rat u kom je bilo hrabrije ne uzeti oružje nego uzeti ga i prvi rat na sramotu crnogorskog oružja.

Polaganje spomen ploče na Visu je, smatra on, primjer na kom treba njegovati kulturu sjećanja i jedini ispravan put za izgradnju dobrosusjedskih odnosa.

“Ovo je poruka svim onima koji negiraju postojanje Crnogoraca da ima Crnogoraca na svakom mjestu gdje se brane čast i sloboda”, naveo je Krivokapić, saopšteno je danas iz Ministarstva vanjskih poslova.

Šef crnogorske diplomatije je istakao da na primjeru admirala Barovića treba da se gradi evroatlantska Crna Gora.

“Dajući život da bi sačuvao čast Crne Gore, kao Crnogorac očuvao je i stari kodeks čojstva i junaštva, ali i dao primjer za izgradnju modernog društva”, kazao je Krivokapić.

Konjević je kazao da će se oko imena admirala Barovića za sva vremena klesati priča o obrazu i čestitosti, o životu i smrti, ali i snažnim odnosima između dvije države koji moraju biti siguran putokaz međusobnog poštovanja i ophođenja.

On je istakao da je riječ o čovjeku i oficiru, vaspitanom i odgajanom na čvrstim moralnim načelima vojničke etike, koji je umio razabrati vječnost od trošnosti, humano od nehumanog, opšte od ličnog, u vremenu koje je bilo sve osim herojskog.

„Prema crnogorskom poimanju čojstva, jedini put za obraz i do obraza bio je onaj koji je odabrao. Bez dileme za odabir staze kojom se korača, ostao je najstabilniji most vrijednosti koji povezuje i okuplja, primjer kojem se iznova vraćamo“, kazao je Konjević.

Ceremoniji su prisustvovali hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar odbrane Mario Banožić i gradonačelnik Visa Ivo Radica.

Barović je 29. septembra 1991. godine izvršio samoubistvo, odbijajući naredbu vrha tadašnje JNA da mornarica bombarduje primorske gradove u Hrvatskoj.

