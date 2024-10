Barjaktarović Labović v.d. direktorica IJZ-a

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas imenovala Snežanu Barjaktarović Labović za vršiteljku dužnosti (v.d.) direktorice Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, prethodno je razriješen dosadašnji direktor IJZ-a Dragan Laušević.

Vlada je razriješila i člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za klaster 1 – Temeljna poglavlja, Bojana Božovića i na tu funkciju imenovala Jelenu Grdinić.

Razriješen je i član Pregovaračkog tima zaduženog za klaster 6 – Vanjski odnosi, Milisav Raspopović, a na tu poziciju imenovan je Periša Kastratović.

Vlada je za v.d. pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju odredila Ervina Kalača.

